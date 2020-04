Εκλογές Δημοκρατικών: Ο Μπέρνι Σάντερς αποσύρεται από την κούρσα

Ο Μπέρνι Σάντερς έληξε την εκστρατεία του – Ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι πλέον ο μόνος υποψήφιος των Δημοκρατικών

Τερματίζει την εκστρατεία του ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, όπως ανακοίνωσε, για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2020.

«Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ακυρώνει την εκστρατεία του για την προεδρία. Η εκστρατεία τελειώνει, ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε η προεκλογική ομάδα του γερουσιαστή σε μήνυμά της.

Σε ομιλία του, που μεταδόθηκε διαδικτυακά, ο Σάντερς έκανε εκτενή αναφορά στον κορωνοϊό, χρησιμοπιώντας μάλιστα και φράση του Νέλσον Μαντέλα.

«Μοιάζει πάντα αδύνατο μέχρι που συμβαίνει. Αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη ως ανθρώπινο δικαίωμα, ποτέ δεν θα επιτύχουμε καθολική υγειονομική περίθαλψη», τόνισε.

Bernie Sanders quotes Nelson Mandela: “It always seems impossible until it is done.”

“If we don’t believe that we are entitled to health care as a human right, we will never achieve universal health care.” https://t.co/bpsDu5PxTc pic.twitter.com/1bcR4QEfjX

— ABC News (@ABC) April 8, 2020

Ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι πλέον ο μόνος υποψήφιος των Δημοκρατικών για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επικράτησε με άνεση επί του Μπέρνι Σάντερς, όπως προέβλεπαν δημοσκοπήσεις, και στις τρεις πολιτείες όπου διεξήχθησαν πριν από έναν, περίπου, μήνα ψηφοφορίες στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας των Δημοκρατικών.

Μετά την επικράτησή του στη Φλόριντα και στο Ιλινόι, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, κεντρώος πολιτικός, κέρδισε επίσης στην Αριζόνα στις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν παρά το κλίμα ανησυχίας για την πανδημία του κορωνοϊού.

Τηλεοπτικά δίκτυα και η εταιρεία Edison Research προέβλεψαν άνετη νίκη του Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον μεγάλο φαβορί για το χρίσμα της παράταξης.

Ο 78χρονος Σάντερς, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ήταν πολύ πίσω από τον 77χρονο Μπάιντεν.