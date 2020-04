Θρηνεί η Νέα Υόρκη: «Μαύρο» ρεκόρ 799 νέων θανάτων

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ έσπασε το θλιβερό ρεκόρ των περισσότερων ημερήσιων θανάτων από κοροναϊό.

Σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση από τον κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη καταγράφηκαν σχεδόν 800 θάνατοι (799 για την ακρίβεια), αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7.067.

Το εύρος της τραγωδίας γίνεται πιο κατανοητό μέσω της σύγκρισης: η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει σχεδόν τον ίδιο αριθμό θανάτων με ολόκληρη τη Βρετανία, που αριθμεί 7.097 νεκρούς.

Ο κυβερνήτης Κουόμο πρόσθεσε ότι η πολιτεία θα χρειαστεί περισσότερους νεκροθάφτες και υπεύθυνους γραφείων κηδειών για να βοηθήσουν με την αύξηση των θανάτων.

Ο Κουόμο σημείωσε ότι πλέον η Νέα Υόρκη καταγράφει σχεδόν 4.000 περισσότερα θύματα σε σχέση με αυτά της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Η 11η Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι ήταν η πιο σκοτεινή μέρα για τη γενιά μας στη Νέα Υόρκη. Τότε είχαμε χάσει 2.753 ζωές. Σήμερα έχουμε χάσει πάνω από 7.000 ζωές από την κρίση του κοροναϊού. Είναι πραγματικό σοκαριστικό και επίπονο, πραγματικά δεν έχω λόγια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι μπορεί ο κοροναϊός να είναι αόρατος, αλλά οι συνέπειές του είναι ορατές και τραγικές

«Ήταν μία σκοτεινή έκρηξη που τάραξε την κοινωνία – εξίσου ανεξήγητη και μοχθηρή με την 11η Σεπτεμβρίου».

Μάλιστα, ο Κουόμο και οι συνεργάτες του συνέκριναν και τις οικονομικές συνέπειες των δύο τραγωδιών.

Πάνω από 800.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση ανεργίας στη Νέα Υόρκη, η οποία «πρέπει να ετοιμαστεί για μία οικονομική κρίση χειρότερη από αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου».

Η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» έχει ακινητοποιηθεί πλήρως και περιμένει χτύπημα της τάξης των 10 με 15 δισ. δολαρίων στα έσοδά της.

Πάντως, υπάρχουν σημάδια ότι οι περιορισμοί στην πολιτεία έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Την Τετάρτη, καταγράφηκαν οι χαμηλότεροι αριθμοί νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία από τότε που άρχισε η κρίση. Ο αριθμός των εισαγωγών σε ΜΕΘ και των διασωληνωμένων μειώθηκε επίσης.

«Μπορούμε να ισιώσουμε την καμπύλη. Σώζουμε ζωές με αυτό που κάνουμε σήμερα», είπε ο Άντριου Κουόμο, ο οποίος έκανε έκκληση στους πολίτες να μη χαλαρώσουν ακόμα.

Cuomo warns New Yorkers to not relax their social distancing measures, even after some encouraging coronavirus numbers: “We can’t handle the worst-case scenarios. We can’t even handle the moderate-case scenarios.” https://t.co/vSwcu9K40f pic.twitter.com/fGGQSl1TJK

— CBS News (@CBSNews) April 9, 2020