Κορωνοϊός – Νέα Υόρκη: Νέο αρνητικό ρεκόρ, με άλλους 799 θανάτους

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων, σε μία ημέρα, με 799 νεκρούς

Nότα αισιοδοξίας διαφάνηκε στα λεγόμενα του Άντριου Κουόμο στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης. Όπως τόνισε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, της πολιτείας που έχει πληγεί περισσότερο από τις υπόλοιπες της Αμερικής, από την πανδημία του κορωνοϊού, το ποσοστό των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι το χαμηλότερο από την έναρξη του εφιάλτη της διασποράς του φονικού ιού.

Το γεγονός ότι στα νοσοκομεία οι εισαγωγές νέων κρουσμάτων μειώθηκαν δείχνει ότι ισώνει σιγά σταδιακά η καμπύλη, διεμήνυσε ο Κουόμο.

NEW: New York Gov. Andrew Cuomo says daily hospitalization rate “is the lowest number we’ve had since this nightmare started.”

“The hospitalization rate does suggest that it’s coming down and we are flattening the curve.” https://t.co/cOJMDylemv pic.twitter.com/W0bHhCPo55

— ABC News (@ABC) April 9, 2020

Σχεδόν 2.000 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας covid-19 καταγράφηκαν την Τετάρτη στις ΗΠΑ. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι αριθμοί των θυμάτων από τον νέο κορωνοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συγκεκριμένα έφτασαν τις 1.973 περιπτώσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στις ΗΠΑ, σε 14.738.

Παράλληλα, και αφού λάβουμε υπόψιν μας ότι στις ΗΠΑ πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός τεστ τη συγκεκριμένη περίοδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλθαν σε 430.271, καθώς το τελευταίο 24ωρο προστέθηκαν άλλοι 29.936 πολίτες, που βρέθηκαν θετικοί στον θανατηφόρο κορωνοϊό.

Ο αριθμός των ασθενών που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλός και αυξάνει κάθε μέρα που περνάει. Την Τετάρτη, είχαν καταγραφεί 9.265 περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, να δίνουν πραγματική μάχη με τον «αόρατο εχθρό».

Ενδεικτική είναι η τελευταία λίστα με τις κατά τόπους επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ασθενών με κορωνοϊό σε όλη την αμερικανική επικράτεια, με τη Νέα Υόρκη να παρουσιάζει σχεδόν τριπλάσια κρούσματα, σε σχέση με το Νιου Τζέρσι, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση.