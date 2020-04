Eurogroup : Πυρετώδεις διαβουλεύσεις και αναβολές στην έναρξη – Δραματική έκκληση Σεντένο

Σε θρίλερ εξελίσσεται και η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup με συνεχείς αναβολές στην έναρξή της, παρά τις δηλώσεις ότι «βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία» εδώ και δύο ώρες. Οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό δεν έχει νόημα η πραγματοποίηση της συνεδρίασης λένε με νόημα αξιωματούχοι.

«Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του προέδρου του Eurogroup, Μάριο Σεντένο προς πάσα κατεύθυνση, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού».

Την ίδια στιγμή και με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, ρόλο γεφυροποιού αναλαμβάνουν Γερμανία και Γαλλία καταθέτοντας συμβιβαστικές προτάσεις και προσπαθώντας προφανώς να σβήσουν από το κείμενο της συμφωνίας τις λέξεις «κόκκινο πανί» για τους ισχυρούς του βορρά.

Θα βαφτίσουν το ευρωομόλογο κάτι άλλο, θα το μεταθέσουν για το μέλλον ή θα το απορρίψουν εντελώς μένει να φανεί. Πάντως το τελευταίο διήμερο η στάση των ισχυρών του Βορρά έχει δεχθεί επικρίσεις και στο εσωτερικό των χωρών τους, κυρίως στη Γερμανία, με κορυφαίους αξιωματούχους με κύρος και εκτόπισμα να προειδοποιούν ότι χωρίς αυτό δεν κινδυνεύει μόνο η ενότητα της Ένωσης, αλλά και η οικονομία της.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Πέτερ Μπόφινγκερ, οικονομολόγος και επί σειράν ετών μέλος της επιτροπής σοφών της Γερμανίας, που τάσσεται υπέρ των ευρωομολόγων, κρούοντας μάλιστα κώδωνα κινδύνου για την ευρωζώνη στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης του κοροναϊού, διότι δεν θα έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη μελλοντική κρίση του ευρώ.

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

We are very close to an agreement. I trust – I still trust – that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020