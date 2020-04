Κοροναϊός : Εντυπωσιακό κολάζ με 200 πρόσωπα της πρώτης γραμμής

Ένα υπέροχο αποτέλεσμα κατάφερε από τις φωτογραφίες που συνέλεξε από τους φίλους της στο Facebook η Nathan Wyburn.

Η καλλιτέχνης δημιούργησε ένα κολάζ με 200 φωτογραφίες εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως ένδειξη, όπως λέει η ίδια, εκτίμησης για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου, που δίνει τη μάχη με την πανδημία του κοροναϊού.

«Έχω φίλους νοσοκόμους και γιατρούς που ανησυχούν καθώς τα νοσοκομεία γεμίζουν με ασθενείς, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται» είπε η Nathan Wyburn.

Η Wyburn είχε υποβάλει αίτημα μέσω Facebook ώστε οι επαγγελματίες του τομέα Υγείας να της στείλουν φωτογραφίες και πράγματι η ανταπόκριση ήταν σημαντική.

Η τελική εικόνα του κολάζ, ένα γυναικείο πρόσωπο με μια ιατρική μάσκα, συγκέντρωσε πάνω από 31 χιλιάδες εμφανίσεις στο Twitter.

WAIT FOR IT… my tribute to our @NHSuk

A few days ago I asked for NHS workers to send me photos of them. The response was overwhelming with over 200 photos sent in. For your hard work, courage & heart. It’s emotional to me as this collage contains many of my best friends pic.twitter.com/XC1Ao7iggP

— Nathan Wyburn Artist (@NathanWyburnArt) March 29, 2020