Κοροναϊός : Πάνω από 93.000 νεκροί – Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. τα κρούσματα

Δύσκολες ώρες για την ανθρωπότητα που θρηνεί πάνω από 93.000 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού. Τα κρούσματα ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, ενώ επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι που έχουην μολυνθεί αλλά δεν έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς η πανδημία του νέου κοροναϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 93.425 ανθρώπους παγκοσμίως μετά την εμφάνισή της στην Κίνα τον Δεκέμβριο.

Πάνω από το 50% των νεκρών παγκοσμίως καταγράφονται στην Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, έως τις 19.30 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη.

Με βάση αυτά τα στοιχεία είχαν καταγραφεί 64.342 θάνατοι στην Ευρώπη, την πλέον πληγείσα ήπειρο. Με 18.279 νεκρούς, η Ιταλία είναι η χώρα που καταμετρά τους περισσότερους θανάτους στον κόσμο. Ακολουθεί η Ισπανία (15.238), οι ΗΠΑ (14.830) και η Γαλλία (10.869).

Κατά 610 αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον φονικό ιό σε 18.279.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 4.184 νέα κρούσματα, που πλέον ανέρχονται σε 143.626.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσίασε την Πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την Τετάρτη (328 περισσότερα κρούσματα), ενώ σημειώθηκαν 68 επιπλέον θάνατοι σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο.

Οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία, όμως, συνεχίζουν να μειώνονται σημαντικά, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των θεραπευμένων.

Στο μεταξύ εως τις 3 Μαϊου θα παραταθούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην χώρα, όπως αναφέρει το -. Πηγές από εργατικά συνδικάτα ανέφεραν στο πρακτορείο ότι η παράταση του κλεισίματος επιχειρήσεων και η απαγόρευση κυκλοφορίας μπορεί να παραταθεί, όμως ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις πριν τα τέλη Απριλίου.

Ακόμη 1.341 θάνατοι από επιπλοκές που συνδέονται με τον κοροναϊό καταγράφηκαν σε ένα 24ωρο στη Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός των νεκρών από κοροναϊό στη Γαλλία έφτασε την Πέμπτη τις 12.210. Από το σύνολο των θανάτων, 8.044 έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Οι υπόλοιποι 4.166 θάνατοι έχουν σημειωθεί σε γηροκομεία και σπίτια. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 117.000.

Τις 8.000 αγγίζει ο αριθμός των νεκρών που θρηνεί η Βρετανία,εξαιτίας του κοροναϊού, ύστερα από τους 881 νέους θανάτους που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντομινίκ Ραμπ, ο οποίος αντικαθιστά τον ασθενή με κοροναϊό Μπόρις Τζόνσον.

Τα θύματα της πανδημίας στη Βρετανία έχουν φτάσει τα 7.978.

Ο Ραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ακόμη θέμα άρσης του lockdown και κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να μένουν στο σπίτι και αυτές τις μέρες της αργίας του Πάσχα.

Η κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον στο μεταξύ συνεχίζει να βελτιώνεται καθώς εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου St. Thomas όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας διαγνωσθεί θετικός στον κοροναϊό.

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ έσπασε το θλιβερό ρεκόρ των περισσότερων ημερήσιων θανάτων από κοροναϊό.

Σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση από τον κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη καταγράφηκαν σχεδόν 800 θάνατοι (799 για την ακρίβεια), αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7.067.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins, υπάρχουν 451.491 κρούσματα κοροναϊού σε ολόκληρες τις ΗΠΑ την Πέμπτη, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τις 16.129.

Την ίδια ώρα τρομάζουν τα στοιχεία για την ανεργία στη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας εκτινάχτηκε στους 6,6 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 3 Απριλίου. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι νέες αιτήσεις θα διαμορφωθούν στα 5,5 εκατ. Με τη μέτρηση αυτή ο συνολικός αριθμός των νέων αιτήσεων ανεργίας τις τρεις τελευταίες εβδομάδες αγγίζει τα 16,5 εκατομμύρια.

Ξεπέρασαν τις 40 χιλιάδες τα κρούσματα κοροναϊού στην Τουρκία. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 96 νέοι θάνατοι και 4.056 κρούσματα.

Συνολικά οι θάνατοι στην Τουρκία ανέρχονται στους 908 ενώ 42.282 είναι τα κρούσματα.

Επ’ αόριστον παρατείνονται στην Ουγγαρία τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ζητώντας από τους πολίτες να τηρήσουν την εντολή, παρά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Ουγγαρία έχει επισήμως καταγράψει 980 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 66 θανάτους που σχετίζονται με την πανδημία.

Εντούτοις η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερος καθώς η χώρα πλησιάζει στην φάση των μαζικών μολύνσεων.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη κρεβατιών ΜΕΘ στις χώρες της Αφρικής, τα οποία υπολογίζει σε 5 ανά 5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τη στιγμή που ο ιός έχει φύγει από τα αστικά κέντρα, αξιωματούχοι του Οργανισμού επιμένουν ότι η αντιμετώπιση της εξάπλωσης είναι ακόμη πιθανή, αλλά προειδοποιούν πως εάν δεν υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα οι συνέπειες θα είναι τραγικές.

Με βάση τον επίσημο απολογισμό τα καταγεγραμμένα κρούσματα στην Αφρική είναι πάνω από 11.000 ενώ έχουν αναφερθεί 558 θάνατοι.

#COVID19 cases in Africa reach over 11,000 – with 1,354 recoveries & 558 deaths reported. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/VcOqVzr5Nh

— WHO African Region (@WHOAFRO) April 9, 2020