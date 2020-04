Κοροναϊός : Πρώτο βήμα 500 δισ. από το Eurogroup – Τι κερδίζει η Ελλάδα

Επετεύχθη συμφωνία στο Eurogroup αναφορικά με την απάντηση της ευρωζώνης στην οικονομική κρίση που προκαλεί ο κοροναϊός.

Συμφωνήθηκε να δοθούν κονδύλια στις χώρες – μέλη ύψους 500 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι μόνοι όροι για δανεισμό από τον ESM αφορούν στην κατεύθυνση των κονδυλίων, δηλαδή προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Έτσι, το μπαλάκι των αποφάσεων πέφτει ξανά στους αρχηγούς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεγάλη μάχη για το ευρωομόλογο, οδήγησε τελικά σε μια συμφωνία για ένα νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο», για το οποίο μιλά το ανακοινωθέν του Eurοgroup. Αφού δεν ήρθε το ευρωομόλογο του 1 τρισ. ευρώ , το πακέτο μέτρων από ESM, Κομισιόν και ΕΤΕΠ παρέμεινε στα 540 δισ. ευρώ.

Το μισό τρισ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που συμφωνήθηκε ποτέ στα χρονικά να δαπανήσει η ΕΕ. Το ποσό δεν εντυπωσιάζει για τα μεγέθη της Ευρωζώνης (ειδικά αν μπορούσε και έπρεπε να συγκριθεί με τα 2,3 τρισ. που ρίχνουν στη μάχη οι ΗΠΑ). Είναι όμως σχεδόν «έτοιμα λεφτά» και μόνο «για αρχή». Αλλά μαζί με το «μπαζούκας» της ΕΚΤ, η ένεση ξεπερνά τα 1 τρισ. ευρώ.

Με το «μέτρο» το 2% του ΑΕΠ ανά χώρα, το ευρωπαϊκό πακέτο καλύπτει για την Ελλάδα περίπου 3,5 δισ. ευρώ από τον ESM ή και ένεση 9 με 15 δισ. ευρώ συνολικά.

Το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους: ενισχύσεις 100 δισ. από την Κομισιόν για τους εργαζόμενους που πλήττονται, μπαίνουν σε αναστολή αλλά πληρώνονται και ασφαλίζονται με 800άρια κλπ, μέτρα για τις επιχειρήσεις: 200 δισ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μέτρα για τα κράτη: 240 δισ. του ESM (από τα 420 που διαθέτει) θα διατεθούν για τον κορωνοϊό και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Η συνεδρίαση μετετράπη σε θρίλερ καθώς επρόκειτο να ξεκινήσεις στις 6 ώρα Ελλάδος και μετά από διαρκείς αναβολές, ξεκίνησε στις 22:30 (ώρα Ελλάδος).

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου, Λουίς Ρέγκο.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω – εξακολουθώ να πιστεύω – ότι αυτή τη φορά θα ερθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάριο Σεντένο.

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κοροναϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

