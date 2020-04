Κορωνοϊός: Σύνοδος Κορυφής στις 23 Απριλίου για τα 540 δισ. ευρώ κατά της πανδημίας

Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης θα συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις 23 Απριλίου 2020, με θέμα την έγκριση των αποφάσεων του Eurogroup για το πακέτο μέτρων 240 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επεξεργαστεί τον οδικό χάρτη και το σχέδιο δράσης «για να εξασφαλιστεί η ευημερία των Ευρωπαίων και να επανέλθει η ΕΕ στην ανάπτυξη πάνω στη βάση πράσινης και ψηφιακής στρατηγικής».

Παράλληλα, η Σύνοδος θα διερευνήσει και το ενδεχόμενο σύστασης Ταμείου Ανασυγκρότησης, κατά τη γαλλική πρόταση, που θα είναι προσωρινής διάρκειας. για να εξασφαλιστεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη σε όλα τα κράτη μέλη. Το ζήτημα παραπέμφθηκε από το Eurogroup στους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς έκριναν ότι συνιστά «πολιτική απόφαση». «Σημαντική πρόοδος η συμφωνία του Eurogroup»

Ο Σαρλ Μισέλ υποστήριξε στη δήλωσή του ότι η συμφωνία του Eurogroup αποτελεί σημαντική πρόοδο, καθώς πάνω από μισό τρισ. ευρώ είναι διαθέσιμο να προστατεύσει τις χώρες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Ο συμβιβασμός, σημείωσε, αποσκοπεί στη γρήγορη στοχοθεσία.

«Η συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών εστιάζει στην υποστήριξη των οικονομιών της Ευρώπης. Ο ESM θα παράσχει υποστήριξη για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία κρίσεων με τη μορφή προληπτικών πιστωτικών γραμμών», σημειώνει. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσωρινό εργαλείο αλληλεγγύης για την παροχή δανείων, με ευνοϊκούς όρους στα κράτη-μέλη για την προστασία των εργαζομένων και της απασχόλησης κατά την τρέχουσα κρίση.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό ταμείο για τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ.

«Είναι καιρός να δημιουργήσουμε το έδαφος για μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, που θα αναζωογονήσει τις οικονομίες μας, προωθώντας παράλληλα την οικονομική σύγκλιση στην ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ». σημειώνει. Ο ίδιος εργάζεται σε έναν οδικό χάρτη και ένα σχέδιο δράσης για να διασφαλιστεί η ευημερία των Ευρωπαίων και για να επανέλθει η ΕΕ στην ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στη βάση μιας πράσινης και ψηφιακής στρατηγικής.

I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.Statement 👉https://t.co/JnfWQTAWjl— Charles Michel (@eucopresident) April 10, 2020

