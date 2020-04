Κοροναϊός : Πάνω από τα 2/3 των θανάτων παγκοσμίως στην Ευρώπη

Με αμείωτο ρυθμό καταγράφονται νέα περιστατικά του νέου κοροναϊού, που έχουν ξεπεράσει τα 2.297.000 παγκοσμίως, ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι είναι περισσότεροι από 158.000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Μάλιστα, σύμφωνα με το AFP, σχεδόν τα 2/3 των θανάτων βρίσκονται στην Ευρώπη, καθώς η πανδημία του κοροναϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους στη Γηραιά Ήπειρο.

Με σύνολο 100.501 νεκρών (1.136.672 κρούσματα), η Ευρώπη είναι η πλέον πληγείσα ήπειρος από την πανδημία, που έχει σκοτώσει 157.163 ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιταλία (23.227 νεκροί) και η Ισπανία (20.043 νεκροί) είναι οι πλέον πληγείσες χώρες στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (19.323) και η Βρετανία (15.464).

Στις ΗΠΑ των 712.399 κρουσμάτων και 37.268 θανάτων από τον κοροναϊό, άνθρωποι σε πολλές πολιτείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαδήλωσαν για την «απελευθέρωσή» τους από την καραντίνα.

Κινητοποιήσεις κατά των απαγορεύσεων πραγματοποιήθηκαν μέχρις στιγμής στο Νιού Χάμσαϊρ, το Μίσιγκαν, το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Μινεσότα, την Γιούτα, την Βιρτζίνια και το Κεντάκι.

The crowd is now several hundred. Impossible to get an accurate count.

The crowd has been mostly civil, though one woman was telling people, “Don’t get near me. I’ve got COVID!” pic.twitter.com/JxE4LmTOrI

— Theo Keith (@TheoKeith) April 17, 2020