Κορωνοϊός – Αίγυπτος: «Μένουμε σπίτι», το μήνυμα από τις πυραμίδες την Παγκόσμια Ημέρα Κληρονομιάς

Στην Αίγυπτο υπογραμμίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων περιορισμού των μετακινήσεων εν μέσω καραντίνας

Στη δίνη του κορωνοϊού βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης, με εκατομμύρια κόσμο να αναγκάζεται να αναπροσαρμόζει τις συνήθειές του, ανάλογα με τους κανόνες της δημόσιας υγείας. Σε σχεδόν κάθε γωνιά της γης η επέλαση του φονικού ιού είναι φανερή.

#VIDEO Egypt’s Great pyramids are lit up with blue light and projected with a laser message “Stay Home” to mark World Heritage Day, as the country fights against the spread of the COVID-19. pic.twitter.com/MImbWuadgX

— AFP news agency (@AFP) April 19, 2020

Στην Αίγυπτο, μια από τις πυραμίδες της Νεκρόπολης της Γκίζας φωτίστηκε στο χρώμα του μπλε για να εκπέμψει το μήνυμα «Μείνετε σπίτι».

Με μεγάλα φωτεινά γράμματα το νόημα της προστασίας, εν μέσω κορωνοϊού, υπογραμμίστηκε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο υπουργός Τουρισμού της Αιγύπτου, Καλέντ αλ Ανάνι, διεμήνυσε τα εξής: «Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μήνυμα στη δεύτερη πυραμίδα. Μείνετ σπίτι, μείνετε ασφαλείς και γνωρίστε την Αίγυπτο αργότερα. Μοιραστείτε τον πολιτισμό, την κληρονομιά, την υπευθυνότητα».