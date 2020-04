Κορωνοϊός: Αγριογούρουνα και θαλάσσια λιοντάρια «καταλαμβάνουν» αστικά κέντρα

Σε Αργεντινή και Ισραήλ, οι εικόνες εν μέσω καραντίνας, στην εποχή του κορωνοϊού, μοιάζουν πρωτόγνωρες

Oι δρόμοι μεγάλων αστικών κέντρων στην εποχή της καραντίνας…μοιάζει να έχουν παραδοθεί στο παρελθόν, με τις εικόνες που πρωταγωνιστούν να θυμίζουν άλλες εποχές ή και κινηματογραφική ταινία. Θαλάσσια λιοντάρια αλλά και αγριογούρουνα «κατέλαβαν» πόλεις.

Τι ακριβώς συνέβη σε δυο περιοχές που βρίσκονται στα δύο άκρα του κόσμου, και η μόνη σχέση μεταξύ τους είναι ο κορωνοϊός;

Eν μέσω εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, στην Αργεντινή ένα εμπορικό κέντρο, στην πόλη Μαρ ντελ Πλάτα, στις όχθες του Ατλαντικού, γέμισε με… θαλάσσια λιοντάρια, που λιάζονται έξω από τα εγκαταλελειμμένα καταστήματα.

#Sealions take over commercial centre in the absence of humans due to #COVID19#Argentina pic.twitter.com/1jnKkWNSnZ

— Ruptly (@Ruptly) April 16, 2020

Στη Χάιφα, από την άλλη, στο Ισραήλ τα αγριογούρουνα έκαναν κατάληψη στα πάρκα της πόλης, προκαλώντας αν μη τι άλλο φόβο.

Wild boars take over city gardens in #Haifa amid #coronavirus #lockdown #Israel pic.twitter.com/UbfsxA4osY

— Ruptly (@Ruptly) April 18, 2020

Ειδήσεις σήμερα:Απίστευτη δικαιολογία: Έστειλαν μετακίνηση «το αρνί είναι μεγάλο και δεν μπορούν να το φάνε μόνοι τους»Πιστοί αψήφησαν την απαγόρευση και μαζεύτηκαν έξω από εκκλησία της ΧαλκίδαςΜπλόκα από νωρίς το πρωί σε όλους τους δρόμους – Αυστηρά μέτρα για τις μετακινήσεις