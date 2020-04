Κυριάκος Μητσοτάκης – Κορωνοϊός: Γερμανικοί έπαινοι για τη διαχείριση της κρίσης στην Ελλάδα

«Η κυβέρνηση στην Αθήνα απέδειξε ότι μια χώρα δεν χρειάζεται υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα για να διαχειριστεί έξυπνα την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Με μια πολύ γρήγορη αντίδραση, η Ελλάδα ξεπέρασε τα δύσκολα -και έχει πολύ λιγότερα θύματα από άλλες χώρες. Και τώρα κερδίζει μεγάλο έπαινο από τον Yuval Noah Harari, συγγραφέα δημοφιλών βιβλίων και ποπ σταρ της σύγχρονης φιλοσοφίας».

Κάπως έτσι ξεκινά διθυραμβικό δημοσίευμα στο δίκτυο περιφερειακών εφημερίδων RND, με τίτλο «Η μικρή Ελλάδα έχει μεγάλες επιδόσεις».Το Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND, και ο αρχισυντάκης Ματίας Κοχ, γράφει χαρακτηριστικά για την Ελλάδα:

«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ”διαφήμιση” για την Ελλάδα. Ο Ισραηλινός Yuval Noah Harari, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας δημοφιλών βιβλίων, ο οποίος διαθέτει τεράστια ”βάση” θαυμαστών στις ΗΠΑ επαίνεσε τη χώρα των έντεκα εκατομμυρίων ανθρώπων στη Μεσόγειο και την κυβέρνησή της.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 16, 2020

”Η Ελλάδα έχει κάνει φανταστική δουλειά για την αντιμετώπιση της επιδημίας”, δήλωσε ο Harari σε συνέντευξή του στον αμερικανικό CBS.

”Αν θα έπρεπε να επιλέξω μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για το ποιος θα έπρεπε να ηγηθεί πολιτικά στον κόσμο, σίγουρα θα επέλεγα την Ελλάδα”.Οι προκλητικές θέσεις αυτού του ποπ σταρ των σύγχρονων φιλοσόφων ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο και πυροδότησαν ευχάριστες δονήσεις στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε αμέσως τον Harari «εξ ονόματος του ελληνικού λαού» στο Twitter για τα «φιλικά του λόγια».

Όμως δεν πρόκειται μόνο για φιλικότητα. Ο Harari εξέφρασε κάτι που ολοένα και περισσότεροι παρατηρητές σε όλη την Ευρώπη καταγράφουν: Αυτή τη στιγμή παρατηρείται πως η Ελλάδα καταφέρνει να περνά απαρατήρητη.

Οι Έλληνες κατά περιόδους και σε διάφορες οικονομικές κρίσεις εκνεύριζαν την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού, ωστόσο, κινείται σαφώς πιο επιτυχημένα από άλλους: το πρώην προβληματικό παιδί έχει γίνει πρότυπο. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η Ελλάδα αντέδρασε στην απειλή πολύ νωρίς -μέσω συνεπούς κοινωνικής απόστασης. Σε αντίθεση με την Ιταλία, για παράδειγμα, η Ελλάδα σήμερα αποφεύγει να γκρινιάζει μεγαλόφωνα και να πιέζει για κορωνο-ομόλογα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη λάβει άλλη βοήθεια, από πολιτικά μη αμφισβητούμενες πηγές, αθόρυβα και αποτελεσματικά.

Τέλος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει συμβάλλει στο νέο στυλ της Αθήνας. Ο Μητσοτάκης είναι συντηρητικός -και ταυτόχρονα εκσυγχρονιστής. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του από το κόμμα της Αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, πτυχιούχος του Harvard, προτιμά τις λύσεις από τις συγκρούσεις. Επιπλέον, είναι κάποιος που θεωρεί σημαντικό όχι μόνο να κάνει αυτό που αναγνωρίζεται ως σωστό, αλλά πάνω απ’ όλα να το κάνει γρήγορα.

Ήδη από τις 10 Μαρτίου, 13 ημέρες μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού, ο Μητσοτάκης διέταξε να κλείσουν τα σχολεία.

Αφότου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος στις 12 Μαρτίου, ακολούθησε μόλις μία εβδομάδα αργότερα η παύση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής -η απαγόρευση «όλων των περιττών κινήσεων από τους πολίτες».

Ο Μητσοτάκης άφησε τη συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και έναν καθηγητή Λοιμωξιολογίας, οι οποίοι εμφανίζονταν καθημερινά στην τηλεόραση και εκπέμπουν προφανώς υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Το αποτέλεσμα: Πρέπει να κατέβει κανείς πολύ χαμηλά στη λίστα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για να φτάσει στην Ελλάδα. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακά χαμηλοί -ακόμα κι αν τους αντιπαραβάλει κανείς σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 108 θάνατοι από κορωνοϊό. Πρόκειται για το 0,001% του πληθυσμού (10,72 εκ.)Η Γερμανία, η οποία συχνά επαινείται ως χώρα-πρότυπο (4.105 θάνατοι από κορωνοϊό σε πληθυσμό 83,146 εκ.), έχει ποσοστό θανάτων 0,005%, ελαφρώς υψηλότερη και επομένως χειρότερη τιμή από την Ελλάδα.

Στις ΗΠΑ (33.325 θάνατοι από κορωνοϊό σε πληθυσμό 328,239 εκ.), το ποσοστό είναι 0,01% -δέκα φορές μεγαλύτερο από το ελληνικό.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό 0,037% της Ιταλίας (22.170 θάνατοι σε πληθυσμό 60,317 εκ.), είναι πολλές φορές υψηλότερο και δείχνει την απελπιστική κλιμάκωση της κατάστασης εκεί.

Τα στοιχεία αυτά γίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αν συνυπολογίσει κανείς μία άλλη παράμετρο: το ΑΕΠ διαιρούμενο με τον αριθμό των κατοίκων. Στις τρεις συγκρινόμενες χώρες υπάρχει σημαντικά υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα (ΗΠΑ: 62.869 Δολάρια, Γερμανία: 47.662, Ιταλία: 34.321) απ' ό,τι στην Ελλάδα (20.317).Συμπέρασμα: Η έξυπνη διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού δεν εξαρτάται από το κατά κεφαλήν εισόδημα.Για άλλη μια φορά ο κόσμος μαθαίνει από τη σοφία των Ελλήνων. Ακόμα και οι μικροί λαοί με χαμηλό εισόδημα μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο. Και ο πολιτικός άνδρας Δημοσθένης (384–322 π.Χ.) θα μπορούσε να προσθέσει: «Δεν είναι όλα τα μεγάλα πράγματα καλά, αλλά όλα τα καλά πράγματα είναι μεγάλα».