Όταν οι σούπερ σταρ τραγούδησαν από το σπίτι για τον κορωνοϊό: Οι καλύτερες στιγμές της μαραθώνιας συναυλίας

Ήταν η μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία που έχει διοργανωθεί ποτέ στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής! Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της Lady Gaga και κατέληξε σε μια από τις πιο πολυπληθέστερες και πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις αλληλεγγύης όλων των εποχών. Η παγκόσμια απειλή του κορωνοϊού, που έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρη την υφήλιο και απειλεί με μια νέα, πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση, ένωσε περισσότερους από εκατό διάσημους μουσικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στην μαραθώνια διαδικτυακή συναυλία με τίτλο «One World Together at Home» που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, ώρα Ελλάδος, καταφέρνοντας τα συγκεντρώσουν σχεδόν 128 εκατ. δολάρια για την στήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Μπορεί να μην υπήρχε ο τέλειος ήχος ή τα εντυπωσιακά φωτιστικά συστήματα των λαμπερών συναυλιακών σόου, ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που η υφήλιος παρακολούθησε αστέρια πρώτου μεγέθους όπως οι Rolling Stones, η Τζένιφερ Λόπεζ o Στίβι Γουόντερ, ο Πολ Μακ Κάρντεϊ και δεκάδες ακόμη, να τραγουδούν από τα σπίτια τους, σε μια κοινή γιγαντιαία σπιτική συναυλία.

Η μαραθώνια μετάδοση ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Ένα προκαταρκτικό σόου διάρκειας έξι ωρών και το κυρίως σόου, με παρουσιαστές τους Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel and Stephen Colbert, που διήρκεσε δύο ώρες, και προβλήθηκε από αρκετά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

«Σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είμαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για μάς»: Με αυτό το μήνυμα δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη του σόου το οποίο είχε πολλές καλές στιγμές αλλά και τα αναμενόμενα τεχνικά προβλήματα τα οποία, ωστόσο, εξαφανίστηκαν μέσα στην καθολική διάθεση προσφοράς και το κλίμα συγκίνησης.

Οι καλύτερες στιγμές

Οι παππούδες της ροκ, οι αγέραστοι Rolling Stones, έχουν αποδείξει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο γι’ αυτούς. Κατάφεραν λοιπόν να παίξουν το τραγούδι “You Can’t Always Get What You Want” , όλοι μαζί μεν εξ αποστάσεως δε. Πρώτος εμφανίστηκε ο αειθαλής Mick Jagger με την κιθάρα του για να ακολουθήσουν, σταδιακά, ένας – ένας, και οι υπόλοιποι τρεις γερόλυκοι. Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε ο Charlie Watts ο οποίος έπαιζε ντραμς…στον αέρα!

Ο Stevie Wonder, πάλι, συγκίνησε, αφιερώνοντας το τραγούδι «Lean on Me», στον δημιουργό του, τον σημαντικό τραγουδοποιό, Bill Withers, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. «Στις δύσκολες περιστάσεις, όπως αυτή που ζούμε, πρέπει να στηρζόμαστε ο ένας στον άλλο» είπε πριν ξεκινήσει να παίζει στο πιάνο του και να τραγουδά.