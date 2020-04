Βρετανία: Η βασίλισσα Ελισάβετ γιόρτασε «σιωπηρά» τα 94α γενέθλιά της

Η βασίλισσα είχε ζητήσει να γιορτάσει τα γενέθλιά της χωρίς κανονιοβολισμούς

Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Β’, η γηραιότερη μονάρχης και με τη μεγαλύτερη θητεία παγκοσμίως, έγινε σήμερα 94χρονών αλλά όπως είχε ζητήσει, θα γιορτάσει τα γενέθλιά της χωρίς κανονιοβολισμούς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με πηγή των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, πρόκειται για την πρώτη φορά στα 68 χρόνια θητείας της, που παίρνει μία τέτοια απόφαση.

Όπως είχε ανακοινωθεί, δε θα υπάρξει επίσημη παρέλαση γενεθλίων. «Δεν θα γιορτάσουμε τα γενέθλια της Αυτής Μεγαλειότητας με κανέναν ‘ιδιαίτερο τρόπο’ φέτος λόγω της κρίσης του κορωνοϊού» τονίστηκε.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

Τυχόν βιντεοκλήσεις μεταξύ μελών της οικογένειας θα είναι ιδιωτικές. Η βασίλισσα είναι στο Ουίνδσορ. Ο πρίγκιπας Κάρολος στη Σκωτία. Ο Γουίλιαμ στο Νόρφολκ, ενώ ο Χάρι στο Λος Άντζελες.

Τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ γιορτάζονται με 21 κανονιοβολισμούς από μίνι κανόνια έξω από το κάστρο Ουίνδσορ. Στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνουν, κανονικά κανόνια χρησιμοποιούνται από στρατιώτες για τον εορτασμό των γενεθλίων.

Παρόλα αυτά η βασιλική οικογένεια ανέβασε το twitter ένα συγκινητικό βιντεάκι με στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother.Happy birthday, Your Majesty! ✨🎂 pic.twitter.com/fusEVFsAJT— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

