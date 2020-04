ΟΠΕΚ : «Ανεπίσημη» τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου

Πολλές χώρες μέλη του ΟΠΕΚ και άλλες παραγωγοί πετρελαίου που δεν μετέχουν στον Οργανισμό αυτόν, συζήτησαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης την «δραματική κατάσταση» που διαμορφώνεται στην αγορά του μαύρου χρυσού, η τιμή του οποίου καταγράφει ιστορική πτώση, λόγω κυρίως της κατακόρυφης πτώσης της ζήτησης εξαιτίας της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Several Ministers of the OPEC – non-OPEC producing countries, signatories of the Declaration of Cooperation held informal teleconfence to brainstorm the current dramatic oil market situation. pic.twitter.com/dIzYWhkgAG

