Φαούτσι: Καμία ανάκαμψη αν δεν τεθεί υπό έλεγχο ο κοροναϊός

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος της ομάδας δράσης του Λευκού Οίκου για τον κοροναϊό Άντονι Φαούτσι υπογράμμισε ότι αν δεν τεθεί υπό έλεγχο ο ιός δεν θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ABC «Good Morning America», σχολίασε τις επιπτώσεις που έχει ο κοροναϊός στην αμερικανική οικονομία και τις διαδηλώσεις για την άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως τόνισε, απάντησε σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα περιορισμού των πολιτών και πως έτσι θα τονωθεί η οικονομία της χώρας. «Ξεκάθαρα, αυτό (σ.σ. ο κοροναϊός) είναι κάτι που μας πληγώνει από τη σκοπιά της οικονομίας», υπογράμμισε ο Φαούτσι.

“Clearly this is something that this is hurting …. but unless we get the virus under control, the real recovery, economically, is not going to happen.” — NIAID director Dr. Anthony Fauci on protests against stay-at-home orders. pic.twitter.com/n7x3cunEAm

— Good Morning America (@GMA) April 20, 2020