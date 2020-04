Συρία : Η αεράμυνα αναχαίτισε πυραυλική επίθεση πάνω από τη Δαμασκό

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Συρίας, SANA, μετέδωσε ότι η αεροπορική άμυνα της χώρας αντιμετώπισε «ισραηλινή επιθετικότητα από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου» και αναχαίτισε πολλούς πυραύλους κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς.

Ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, φέρεται να δείχνει την ενεργοποίηση της συριακής αεράμυνας για την κατάρριψη πυραύλων, οι οποίοι -σύμφωνα με πληροφορίες- εκτοξεύθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον τρεις στρατιωτικές τοποθεσίες έξω από τη συριακή πρωτεύουσα, τη Δαμασκό, δέχθηκαν πυρά.

#BREAKING #NOW

Local sources inform that Israeli warplanes targeted three military sites in the south and east of the Syrian capital, #Damascus, via Lebanese airspace.#Syria #Israel #IDF #IAF #Iran #IRGC #Russia #USA pic.twitter.com/BNeJgSXFe8

— Eva J. Koulouriotis – إيفا كولوريوتي (@evacool_) April 27, 2020