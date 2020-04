Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Σε χειροκροτήματα ξέσπασαν οι γείτονες νοσοκόμας

Έδειξαν ευγνωμοσύνη καθώς η γυναίκα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης

Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισαν θύμιζε οσκαρικές στιγμές. Μόνο που δεν είναι ήρωας κινηματογραφικής επιτυχίας. Είναι όμως ήρωας στη μάχη κατά του κορωνοϊού.

A nurse received rousing applause from her neighbors, as they gathered to cheer for her on her way to work in Bethesda, Maryland. https://t.co/G0gn4SQu7u pic.twitter.com/ObSKhYFfd8

— ABC News (@ABC) April 28, 2020

Πλήθος κόσμου περίμενε στο Μέριλαντ των ΗΠΑ νοσοκόμα να βγει από το σπίτι της για να δείξει την ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό της.

Οι γείτονες της γυναίκας, με φανερό τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά τους, χειροκρότησαν, με ιδιαίτερη θέρμη, τη νοσοκόμα η οποία δίνει τιτάνιο αγώνα κατά του φονικού ιού, στη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.

Η μάχη του ιατρικού προσωπικού, άλλωστε, έχει εμπνεύσει σημαντικό πληθυσμό ανά τον κόσμο, με τα χειροκροτήματα σε μπαλκόνια, δρόμους και πλατείες προς τιμήν των εργαζομένων στον τομέα της υγείας να είναι πλέον σύνηθες «φαινόμενο».