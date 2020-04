Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Φωτογραφία σοκ δείχνει γεμάτο αεροσκάφος εν μέσω πανδημίας

Την ώρα που η πανδημία του κορωνοϊού σαρώνει τις ΗΠΑ, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά, φαίνεται ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν «πάρει το μήνυμα».Μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Twitter η Σάρα Νέλσον, πρόεδρος του Συνδέσμου Αεροσυνοδών AFA-CWA τα λέει όλα: Ένα αεροσκάφος εν μέσω πανδημίας γεμάτο κόσμο, με τους επιβάτες σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον και κάποιους να μη φοράνε καν μάσκα. «Αρκετά πια! Αυτό συνέβη σήμερα σε μια πτήση διάρκειας 4 ωρών. Δεν είναι εντάξει αυτό που γίνεται. Οι μάσκες πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές στα αεροδρόμια και μέσα στα αεροσκάφη. Να επιτρέπονται μόνο τα αναγκαία ταξίδια και μόνο με τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό», γράφει η Νέλσον στην ανάρτησή της, εκφράζοντας οργή για όσα αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι συνάδελφοί της.

Η ανάρτηση της Νέλσον ανέβηκε εχθές, όμως ήδη από την περασμένη εβδομάδα κάνουν τον γύρο των αμερικανικών ΜΜΕ καταγγελίες για ανάλογες συνθήκες σε πολλές πτήσεις που εκτελούνται στις ΗΠΑ. Μια γυναίκα από το Μανχάταν που πέταξε την περασμένη εβδομάδα από το Μαϊάμι στο LaGuardia, το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, κατήγγειλε στη New York Post ότι το αεροσκάφος είχε πληρότητα 80-90% και ότι σχεδόν οι μισοί επιβάτες δεν φορούσαν μάσκα.

Η 42χρονη Άντζι Γουόνγκ επιβιβάστηκε στην πτήση 2669 της American Airlines φορώντας χειρουργική μάσκα, ασπίδα προσώπου, γάντα και κουκούλα. Προς μεγάλη έκπληξή της όμως διαπίστωσε ότι πολλοί συνεπιβάτες της δεν είχαν προβλέψει καν να φέρουν μαζί τους μάσκα. Η μητέρα δύο παιδιών σοκαρίστηκε, αφού βρέθηκε ξαφνικά στριμωγμένη σε έναν στενό χώρο με πολύ κόσμο, έχοντας περάσει τις περασμένες εβδομάδες σε καραντίνα σπίτι της, μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν στο αμερικανικό κοινό. «Ρώτησα πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάτι τέτοιο την ώρα που μας ζητούν κοινωνική αποστασιοποίηση και πήρα μόνο απαντήσεις του στυλ “δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι” και προτάσεις να αλλάξω την κράτησή μου. Ακόμα και ο πιλότος μας ζήτησε συγγνώμη στη μέση της πτήσης για το στρίμωγμα», σχολίασε στην Post η Γουόνγκ.

Total BS to permit this. We experienced the same from Charlotte to LA. Really shit shows all the way including from Pgh. #AmericanAirlines Airline passenger describes packed flight to NYC surrounded by people not wearing masks https://t.co/8LIo1InMvZ via @nypost— Ralph Cindrich (@RalphCindrich) April 23, 2020

Σε δήλωσή της, η American Airlines επισήμανε ότι «στο πλαίσιο της προσπάθειας για κοινωνική αποστασιοποίηση, υπάλληλοι στα gate επανεκχωρούν θέσεις ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος ανάμεσα στους επιβάτες. Μετά την επιβίβαση — με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στο βάρος και την ισορροπία του αεροσκάφους — οι πελάτες μπορούν να αλλάξουν θέση στην καμπίνα τους, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα».

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι πλέον «μπλοκάρει» 50% των standard μεσαίων θέσεων σε όλες τις πτήσεις της, και ότι το προσωπικό της επιτηρεί στενά τις πτήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα μέτρα, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του CDC. Πάντως, όπως σημειώνει η New York Post, το CDC δεν έχει δηλώσει ότι είναι υποχρεωτικό για τους ταξιδιώτες σε αεροσκάφη να φορούν μάσκα.Ειδήσεις σήμερα:ΗΠΑ: Ο αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό θα ξεπεράσει τους 74.000 μέχρι τον ΑύγουστοΑνησυχία: Στη Γερμανία χαλάρωσαν τα μέτρα και αυξήθηκαν τα κρούσματα!Τον Αύγουστο και σε σπίτια φίλων θα πάνε διακοπές οι περισσότεροι Έλληνες