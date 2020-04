Τραμπ: Η Κίνα θα μπορούσε να είχε σταματήσει την εξάπλωση του κοροναϊού

Εκ νέου επίθεση στην Κίνα εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την πανδημία του κοροναϊού.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα θα μπορούσε να είχε σταματήσει την εξάπλωση της νόσου και αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ κάνουν σοβαρές έρευνες επ’ αυτού.

«Κάνουμε πολύ σοβαρές έρευνες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την Κίνα. Πιστεύουμε ότι η εξάπλωση του κοροναϊού θα μπορούσε να είχε σταματήσει στην πηγή. Θα μπορούσε να είχε σταματήσει γρήγορα και δεν θα είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το BBC.

Ερωτώμενος δε για πιθανές συνέπειες στην Κίνα μετά τις έρευνες, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχουν «πολλοί τρόποι» με τους οποίους οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απαντήσουν.

«Κανείς -εκτός από μία χώρα- δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το τι συνέβη. Αυτοί θα μπορούσαν να προστατεύσουν ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο εμάς. Οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτούς που θυσιάστηκαν για λόγους ανικανότητας ή κάτι άλλο εκτός από την ανικανότητα» πρόσθεσε.

“We are not happy with China – we are not happy with that whole situation”

President Trump says coronavirus “could have been stopped at the source” and “serious investigations” are taking place

Latest: https://t.co/FUeuW7G13o pic.twitter.com/aXNNKAZT2T

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 27, 2020