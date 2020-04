Κοροναϊός: Τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις για ακυρωμένες πτήσεις – Το αίτημα στην Κομισιόν

Δώδεκα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένεται να καλέσουν σήμερα τις Βρυξέλλες να αναστείλουν προσωρινά έναν ευρωπαϊκό νόμο χορήγησης επιστροφών – αποζημιώσεων για ακυρωμένες πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες.

Όπως μεταδίδει το Euronews, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ηγούνται της πρότασης, η οποία αναμένεται να κατατεθεί κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων υπουργών μεταφορών. Οι άλλες χώρες που στηρίζουν το αίτημα, είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

Η πρόταση, η οποία θα προκαλέσει αντιδράσεις, έρχεται εν μέσω οργής επιβατών που είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού, ωστόσο τους προσφέρθηκαν ως αποζημίωση μόνο κουπόνια.

In a joint statement, 12 member states 🇳🇱🇫🇷🇧🇪🇧🇬🇨🇾🇨🇿🇬🇷🇮🇪🇱🇻🇲🇹🇵🇱🇵🇹 ask @EU_Commission to amend the air passengers rights regulation to allow the temporary issuance of vouchers to preserve the EU air traffic market beyond the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/Pkgx6Xbhr0

