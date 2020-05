Κοροναϊός: Κλειστά μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους τα σχολεία στη Νέα Υόρκη

Κλειστά για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους, θα παραμείνουν τα σχολεία και τα κολέγια στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Άντριου Κουόμο.

Οπως διευκρίνισε ο Κουόμο, θα συνεχιστεί η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Ο Κουόμο ανέφερε, επίσης, ότι τα σχολεία και τα κολέγια θα πρέπει να διαμορφώσουν σχέδια για το πως θα μπορέσουν οι μαθητές να διατηρήσουν τις αποστάσεις ασφαλείας όταν τα μαθήματα συνεχιστούν.

Επίσης θα συνεχιστούν τα προγράμματα παροχής γευμάτων και οι υπηρεσίες φροντίδας ανηλίκων για τους εργαζόμενους σε σημαντικούς τομείς.

Η απόφαση για τα καλοκαιρινά προγράμματα, όπως σημείωσε, θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα.

