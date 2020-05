Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ειδικό πρόγραμμα εκπαιδεύει σκύλους να… μυρίζουν τον κορωνοϊό – Βίντεο

Εκπαιδευμένοι να μυρίζουν σειρά προβλημάτων υγείας, όπως ο καρκίνος και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα διαβητικών, οι σκύλοι αναμένεται να εξεταστούν σε ένα νέο τεστ όσφρησης που θα αφορά στον κορωνοϊό.

Dr. Cynthia Otto of the @PennVetWDC will lead a study to see if scent detection dogs can tell the difference between #COVID19 and – patients. Drs. Ronald Harty and Andrew Vaughan are also conducting COVID research at Penn Vet. Read about the study at https://t.co/VTK0RQfpLn pic.twitter.com/0hNbbJPlET

— Penn Vet (@pennvet) April 29, 2020

Νέο πρόγραμμα καταρτίζει το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια για τους σκύλους, ώστε να μπορούν να διατελέσουν κατά κάποιο τρόπο ρόλο ανιχνευτή της νόσου.

Ήδη, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού, οι σκύλοι έχουν αρχίσει να εκπαίδευονται, ενώ στη συνέχεια θα έρθουν σε επαφή με φορείς του κορωνοϊού αλλά και με ανθρώπους που είναι αρνητικοί.

Στόχος του πανεπιστημίου είναι οι σκύλοι να μπορούν να μυρίσουν τον ιό στους ανθρώπους.