Κορωνοϊός: To iOS 13.5 βοηθά τους χρήστες iPhone που φορούν μάσκα να τα ξεκλειδώνουν ευκολότερα

Στα δεδομένα του κορωνοϊού προσαρμόζεται και το iOS 13.5 των iPhone. Αναβαθμισμένο χαρακτηριστικό είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει τους χρήστες iPhone να ξεκλειδώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ φορούν μάσκα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter, η νέα διαδικασία, που παρουσιάζεται στο iOS 13.5, συνδέεται με το Face ID. Με την αναβάθμιση θα μπορεί να αναγνωρίσει τους χρήστες ακόμη και αν φορούν μάσκα.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Μέχρι σήμερα κάποια αξεσουάρ όπως για παράδειγμα τα γυαλιά ηλίου μπορούν να κάνουν το Face ID να μην ξεκλειδώνε τη συσκευή, αφού δεν μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο πλήρως.

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που φορά κανείς προστατευτική μάσκα η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου.

Με τη νέα ρύθμιση, θα εμφανιστεί ειδοποίηση για να τοποθετηθεί το PIN του passcode και έτσι να αποκτηθεί η πρόσβαση στο iphone. Αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειάζεται πλέον να γίνουν «tap» και κυλίσεις στην οθόνη.Ειδήσεις σήμερα:Νέα δημοσκόπηση: «Νταμπλ σκορ» για τη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑΝέα μέτρα στήριξης για εργαζομένους – επιχειρήσεις τον ΜάιοΚορωνοϊός – Ρεμντεσιβίρη και νεουμιφίλη: Ποια είναι τα δύο φάρμακα που δίνουν ελπίδες για θεραπεία