Συντριβή ελικοπτέρου του ΝΑΤΟ: Η τελευταία ανάρτηση της 23χρονης που έχασε τη ζωή της

Το ένα από τα έξι μέλη του πληρώματος του κοιραίου ελικοπτέρου, που συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, έξω από την Κεφαλονία, ήταν η στρατιωτικός Αμπιγκέιλ Καουμπρόου, όπως εξάλλου ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και ο πρωθυπουργός τη Νέας Σκωτίας Στέφεν ΜακΝιλ.

Η Καουμπρόου είναι το μοναδικό μέλος που εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, ενώ τα πέντε μέλη που αγνοούνται είναι o πιλότος Μπρέντεν Ιαν ΜακΝτόναλντ, o πιλότος Κέβιν Χάγκεν, o υπεύθυνος Συστημάτων Ασφαλείας Μαξίμ Μίρον-Μορίν, ο υπολοχαγός, υπεύθυνος ναυτικών όπλων, Μάθιου Πάικ και ο χειριστής ηλεκτρονικών Συστημάτων Μάθιου Κάζινς.

Στο πένθος η οικογένειά της

Ο θάνατος της Καουμπρόου βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, με τον πατέρα της, Σέιν Καουμπρόου να γράφει σε ανάρτησή του: «Είμαι συντετριμμένος. Σήμερα έχασα την μεγαλύτερη κόρη μου, Αμπιγκέιλ Καουμπρόου στο ατύχημα που αφορούσε το ελικόπτερο Cyclone της φρεγάτας HMCS Fredericton. Δεν υπάρχουν λόγια. Με έκανες για πάντα περήφανο».

Τη θλίψη της, εξέφρασε και η μητέρα της αδικοχαμένης στρατιωτικού, Τάνια Καουμπρόου, γράφοντας: «Η όμορφη κόρη μου ήταν στο στρατιωτικό ατύχημα και πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να παίζει γκάιντα σε όλους εκείνους που την αγαπούν».

Η τελευταία ανάρτηση της 23χρονης από τη βάση της Σούδας

Συγκίνηση προκαλεί, ωστόσο, και η τελευταία ανάρτηση της 23χρονης Καουμπρόου την προηγούμενη εβδομάδα στο Facebook, όπου εκδήλωνε την αγάπη της για τη γκάιντα.

You can travel the world, and still never meet anyone like an East Coaster. Glad to have been taken in by them, for I’d have it no other way 😇

To everyone back home, thinking of you ❤️

#NSstrongΔημοσιεύτηκε από Abbigail Cowbrough στις Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Συγκεκριμένα, ευρισκόμενη στην φρεγάτα Fredericton στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, έπαιζε γκάιντα για να τιμήσει τα θύματα του μακελείού στις 18 και 19 Απριλίου στην Νέα Σκωτία, όπου κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους. «Μπορεί να ταξιδεύεις στον κόσμο και να μην συναντήσεις ποτέ κανέναν κάτοικο της Ανατολικής Ακτής. Χαίρομαι που τον αναχαίτισαν. Σε όλους όσους είναι στην πατρίδα, σας σκέφτομαι» είχε γράψει.

Η Αμπιγκέιλ Καουμπρόου ήταν μέλος μιας εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει μουσική υποστήριξη στην περιφερειακή Πυροσβεστική υπηρεσία του Χάλιφαξ.

Στο μεταξύ, μια σελίδα GoFundMe, που δημιουργήθηκε από δύο άτομα που αποφοίτησαν με την 23χρονη από την Βασιλική Πολεμική Ακαδημία του Καναδά το 2018, συγκεντρώνει χρήματα για να υποστηρίξει «την οικογένεια της Αμπιγκέιλ μέσα από αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί».