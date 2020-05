Υπό εξαφάνιση τα μετρητά λόγω κοροναϊού

Πολλά στοιχεία της ζωής μας έχουν αλλάξει μετά την Covid-19, τονίζει ο Gary Cohn, πρώην διευθυντής του αμερικανικού National Economic Council. Μεταξύ αυτών και το πώς πληρώνουμε.

Ο ίδιος τονίζει σε άρθρο του στους Financial Τimes ότι δεν έχει ακουμπήσει ούτε ένα νόμισμα τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και στηρίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και πιστωτικές κάρτες.

Δεν είμαι ο μόνος, σημειώνει. Εμπορικές εταιρείες του διαδικτύου, όπως η Alibaba και η Amazon θριαμβεύουν, ενώ πολλά φυσικά καταστήματα έχουν αλλάξει τα συστήματά τους και πρώτα παραγγέλνεις, μετά πληρώνεις μέσω τηλεφώνου και στη συνέχεια παραλαμβάνεις στην είσοδο.

Ακόμα και υπηρεσίες που επί δεκαετίες αρνήθηκαν τις πιστωτικές κάρτες, όπως οι φούρνοι στην Φρανκφούρτη και οι ψυχοθεραπευτές στη Νέα Υόρκη που ζητούσαν επιταγές, καλωσορίζουν τώρα τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ο Βλάντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προσπαθεί να βοηθήσει τη διαδικασία. Πρόσφατα έγραψε στο Twitter: «Ωρα να αλλάξετε τα νομίσματα με κάρτες πληρωμών- ασφαλέστερες για τον περιορισμό του κοροναϊού».

Time to swap your coins for payment cards – safer for containing #Coronavirus. We support the efforts of @EBA_News to facilitate contactless payments. We encourage all payment services providers to increase contactless payment limits, as allowed under EU law. https://t.co/8PKRzLHV5G

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 26, 2020