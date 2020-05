ΤikTokers: Η νέα υπερδύναμη στα social media

Η νέα γενιά επιδραστικών ανθρώπων δεν προέρχεται μέσα από τον χώρο της διανόησης αλλά των social media.

Μετά το Μall των millennials, που δεν είναι άλλο από το Instagram, ήρθε το TikTok για να αναδείξει τη νέα φυλή διάσημων, ανήλικων και πάμπλουτων που απλά κάνουν πλάκα.

Το hotspot των Z Genres μετρά πάνω από 1 διεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως και σε αυτό συχνάζει η νέα γενιά των e-girls and boys, με τα βίντεό τους να ξεπερνούν σε downloads αυτά του Instagram. Κάτι που ξεκίνησε ως μια εφαρμογή με χιουμοριστικά βίντεο εδραιώθηκε πλέον ως το νέο υπερόπλο μάρκετινγκ για τη βιομηχανία της μόδας, του θεάματος και της ομορφιάς.

Στο TikTok οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να αποθηκεύσουν και να μοιραστούν βίντεο η διάρκεια των οποίων δεν ξεπερνά τα 60 δευτερόλεπτα.

To περιεχόμενό του στηρίζεται σε βίντεο lip-syncing, χορογραφίες, παρωδίες, challenges, ενώ τα hashtag που δημιουργήθηκαν την εποχή της πανδημίας ξεπερνούν σε views τα 25 δισεκατομμύρια (#quarantine (25 billionviews), #happyathome (11,5 billionviews) και #safehands (4.1 billionviews).

Σύμφωνα με την Sensor Tower, από το 2018 που δημιουργήθηκε από τον τεχνολογικό κολοσσό της Κίνας ByteDance, το TikTok έχει εγκατασταθεί σε περίπου 80 εκατομμύρια συσκευές στις ΗΠΑ και σε περίπου 800 εκατομμύρια σε 150 χώρες στον κόσμο, χωρίς να προσμετρώνται στα νούμερα αυτά οι συσκευές στην Κίνα.

Θεωρείται πλέον η πιο δημοφιλής εφαρμογή μετά το WhatsApp, αφήνοντας πίσω το Facebook και το Facebook Messenger.

Kάτι λοιπόν που ξεκίνησε ως μια εφαρμογή που θα διασκεδάζει τα ανήλικα του πλανήτη, πλέον κινητοποιεί όλα τα A-list ονόματα του Χόλιγουντ, με την Τζένιφερ Λόπεζ, τον Γουίλ Σμίθ, την Κάια Γκέρμπερ, την Αριάνα Γκράντε, τη Lizzo, τους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, την Κένταλ Τζένερ, την Κάρα Ντελεβίν και τον Τζίμι Φάλον να πρωτοστατούν, ενώ οι influencers και οι bloggers βλέπουν τη βασιλεία τους να απειλείται καθώς στα front rows στις περισσότερες επιδείξεις που έγιναν τα κορίτσια του TikTok είχαν καλύτερη θέση!

Δεν είναι τυχαίο που μόλις πριν από τρεις εβδομάδες η πλέον επιδραστική μπλόγκερ στον κόσμο, η Ιταλίδα Κιάρα Φεράνι, έκανε δυναμική είσοδο στο ΤikTok μετά συζύγου και υιού και μέχρι στιγμής με τα αδέξια βίντεο που έχει ανεβάσει, καθώς παραδέχεται ότι τώρα ξεκινά να μαθαίνει για τη νέα πλατφόρμα, έχει συγκεντρώσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ακολούθους τη στιγμή που το μεγαλύτερο αστέρι του ΤikTok, η 15χρονη Τσάρλι Νταμέλιο, έχει 51,6 εκατομμύρια!

Σε αντίθεση με το Instagram, στο ΤikTok δεν χρειάζεται κάποιος να είναι άψογος, δεν υπάρχει η ανάγκη της επεξεργασίας του VSCO με τα καλύτερα φίλτρα, δεν συνωστίζονται βλεφαρίδες, εξτένσιον και ακριβές μπράντες στο look των πρωταγωνιστών. Τα κορίτσια, μια μεταξέλιξη emo και K-pop κουλτούρας, έχουν ροζ ή γαλάζια μαλλιά, φορούν τσόκερ, crop tops, φαρδιές φόρμες ή σορτς, sneakers και skinny jeans, ενώ τα αγόρια ανήκουν στη φυλή των soft bois, με βαμμένα νύχια και φόρμες, αγκαλιάζουν τη θηλυπρέπεια χωρίς να απαρνιούνται το χρωμόσωμά τους, και όλοι μαζί έχουν δημιουργήσει τη δική τους αδελφότητα, με ένα παγκόσμιο κοινό αφοσιωμένο και πιστό καθώς υπάρχει διάδραση με πολύ χιούμορ και τα βίντεό τους γίνονται viral.

Βλέποντας αυτή την τεράστια απήχηση, μεγάλες εταιρείες όπως οι Burberry, Calvin Klein, Poshmark, MAC, Celine, Kenzo, Ralph Lauren, NARS έχουν ήδη δημιουργήσει τους δικούς τους λογαριασμούς και προσεγγίζουν για τις διαφημίσεις τους πρόσωπα από τη νέα πλατφόρμα.

Τα ποσά που δίνονται για ένα βίντεο αγγίζουν τις 30.000 δολάρια για τα πιο μικρά ονόματα και φτάνουν σε ποσά εξαψήφια για τα αστέρια, καθώς σε κάθε βίντεο που ανεβάζει κάποιος υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μπαίνει link που κατευθύνει τον follower στον λογαριασμό της εταιρείας για online αγορές.

Η 15χρονη Τσάρλι Νταμέλιο είναι η κορυφαία των TikToker και το πρόσωπο που προσέγγισε άμεσα η Prada, με την οποία συνεργάζεται πλέον. Η Τσάρλι είναι από τα πρώτα ονόματα που καλούν στις μεγαλύτερες επιδείξεις μόδας, ποζάρει στο κόκκινο χαλί και φωτογραφίζεται δίπλα σε διάσημα αστέρια της μόδας, της μουσικής και του κινηματογράφου.

Εχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρεία UTA μαζί με την αδελφή της Ντίξι -επίσης αστέρι της πλατφόρμας-, κάτι που έκαναν και οι γονείς της, καθώς το digital περιεχόμενο των κοριτσιών για τα social media έγινε οικογενειακή επιχείρηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά βάσει των μετρήσεων η Τσάρλι κερδίζει 200.000 ακολούθους και ο λογαριασμός της αυτή τη στιγμή φτάνει στα 51,6 εκατομμύρια followers.

«Αν μου έλεγε κάποιος ότι μέσα σε δύο χρόνια η ζωή μου θα εξελισσόταν σε αυτό τον βαθμό θα τον έβγαζα τρελό», δηλώνει η ίδια, που από απλή χορεύτρια σκαρφάλωσε στο πάνθεον των επιδραστικών διασημοτήτων.

Σύμφωνα με το TheCut, αυτοί που μόλις έσβησαν τα 18 κεράκια στην τούρτα τους θα είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι των social media από δω και στο εξής, γι’ αυτό και οι εταιρείες κάνουν πραγματικό αγώνα μεταξύ τους για το ποια θα δεσμεύσει πρώτη τα νέα αστέρια του μέλλοντος για την προώθηση των προϊόντων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 18χρονος Νοέν Γιούμπανκς, το νέο πρόσωπο της καμπάνιας του οίκου Celine.

Τα 10,7 εκατομμύρια followers που διαθέτει οδήγησαν τον Hedi Slimane να τον επιλέξει ανάμεσα σε διάσημα μοντέλα και σταρ του Χόλιγουντ και να τον χρίσει βιτρίνα του οίκου του. Ο Νοέν, που μπήκε στο ΤikTok για να κάνει πλάκες με τον αδελφό του, έχει μετακομίσει πλέον στο L.A. καθώς μέσα σε έναν χρόνο έγινε διάσημος, βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, συνεργάζεται με την εταιρεία Kyra ώστε τα βίντεό του να μη φαντάζουν ερασιτεχνικά, ενώ τα περιοδικά τον θεωρούν το τρίτο αστέρι στην σέχτα των soft bois ανάμεσα στους Τίμοθι Σαλαμέ και Χάρι Στάιλς. Εχει βαμμένα νύχια, κατάξανθα μαλλιά με μαύρη ρίζα και τα βίντεό του φαντάζουν σαν αυτά του πιτσιρικά της διπλανής πόρτας. Ανεπιτήδευτα και γεμάτα θετική ενέργεια.

Με ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 78 εκατομμύρια views, η 24χρονη Holly H, κατά κόσμον Χόλι Χούμπερτ, έγινε η αγαπημένη της Μεγάλης Βρετανίας με περισσότερους από 19 εκατομμύρια ακολούθους ηλικίας από 8-18 ετών, από ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία και Γαλλία. Είναι η εικονική κολλητή που λατρεύουν να διασκεδάζουν μαζί της τα πιτσιρίκια και να μιμούνται τον τρόπο που χτενίζεται ή ντύνεται.

Μπορεί τα βίντεό της να μοιάζουν αυθόρμητα, ωστόσο η Χόλι τη στιγμή αυτή βγάζει μηνιαίως εξαψήφιο ποσό κάνοντας lipsyncing στον λογαριασμό της με τα τραγούδια των μεγαλύτερων μουσικών συγκροτημάτων παγκοσμίως, τα οποία την επιστρατεύουν για την προώθηση της μουσικής τους.

Οταν τη ρωτούν τι δουλειά κάνει, απαντά: «Είμαι απλά ένα κορίτσι που συχνάζει στο Διαδίκτυο». Ζει με τους γονείς της, ωστόσο χάρη στη χρήματα που βγάζει η οικογένεια αγόρασε ένα εντυπωσιακό τεσσάρι διαμέρισμα στο Σάσεξ. Το πρόγραμμα της Χόλι είναι πιο φορτωμένο και από CEO. Πηγαίνει πανεπιστήμιο, αλλά κατά βάση ασχολείται με την παραγωγή βίντεο για τον λογαριασμό της.

Η μητέρα της Τζόντι μιλώντας στο περιοδικό «ΤΙΜΕ» τονίζει: «Κοιμάται ελάχιστα. Η ζωή της είναι γεμάτη υποχρεώσεις, αλλά δείχνει να το απολαμβάνει. Η Χόλι είναι ένα πλάσμα με θετική ενέργεια και θα ‘λεγα ένα αρκετά παράξενο παιδί».

Το παράξενο αυτό παιδί έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και την Αντέλ, στα μεγάλα events συνοδεύεται από σωματοφύλακες, ενώ η ημέρα της ξεκινά στις 8 το πρωί με το πρώτο βίντεο που ποστάρει. Mέχρι τις 9.30 συνομιλεί με τους ακολούθους της, στη συνέχεια κανονίζει με τον μάνατζέρ της για τις υποχρεώσεις και τα συμβόλαια που πρέπει να υπογράψει, 2-6 το απόγευμα βιντεοσκοπεί τα βίντεο της επόμενης ημέρας και στη συνέχεια διαβάζει για το πανεπιστήμιο. Στο ενδιάμεσο δίνει συνεντεύξεις και υπογράφει συμβόλαια εξαργυρώνοντας επιταγές.

Ο 17χρονος Τσέιζ Χάντσον (@lilhuddy) υπήρξε για ένα διάστημα ο αγαπημένος της Τσάρλι Νταμέλιο, ενώ η αδυναμία του οίκου Dolce & Gabbana στο πρόσωπό τους είναι δεδομένη καθώς τον προσκαλούν σε όλα τους τα σόου. Είναι αυτός που δημιούργησε στο L.A. μαζί με άλλους αστέρες του TikTok και του YouTube τη δική τους Ηype House αδελφότητα όπου παράγουν περιεχόμενο για τα socialmedia (αντίστοιχες υπάρχουν παντού, ενώ χωρίζονται πλέον και σε αφροαμερικανικές ή εβραϊκές Ηype House κοινότητες).

Ο ίδιος βάφει μαύρα τα νύχια του, επιλέγει το μαύρο χρώμα για τα ρούχα του, λατρεύει την K-pop, και ειδικά τους BTS, ενώ έχει υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με πρακτορείο για digital προωθήσεις αλλά και εμφανίσεις σε πασαρέλες, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Η Λυδία Φωτιάδου, της CAA digital media, μιλώντας στο Hollywood Reporter υπογραμμίζει ότι πλέον η νέα οικονομία εστιάζει στην καινούρια αυτή εφαρμογή των challenges και είναι ο Νο 1 στόχος των μεγαλύτερων εταιρειών μόδας και καλλυντικών παγκοσμίως προκειμένου να διεισδύσουν σε ένα μικρότερο ηλικιακά καταναλωτικό κοινό. Η μάχη μόλις ξεκίνησε.