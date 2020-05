Κοροναϊός: Η άρση των μέτρων δε σημάνει την λήξη του κοροναϊού

Μπορεί οι χώρες να βγαίνουν δειλά – δειλά από την καραντίνα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο αριθμός των κρουσμάτων, ενώ καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του κοροναϊού.

Την ίδια στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο ιός θα βρίσκεται μαζί μας για πολύ καιρό, με τις ΗΠΑ να υπόσχονται εμβόλιο εντός της χρονιάς.

Τα κρούσματα, πλέον έχουν ξεπεράσει τα 3,5 εκατ. παγκοσμίως, ενώ η μαύρη λίστα των νεκρών μετράει 250.000 θύματα.

Στα καλά νέα ωστόσο, ο παγκόσμιος μαραθώνιος δωρητών που ξεκίνησε το απόγευμα κατάφερε να συγκεντρώσει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπειών κατά του νέου κοροναϊού.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε σήμερα όλον τον κόσμο να ενωθεί για να καταπολεμήσει τον νέο κοροναϊό.

«Ο ιός θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό και πρέπει να ενωθούμε για να αναπτύξουμε και να μοιραστούμε τα εργαλεία για να τον νικήσουμε», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί καθημερινά στη Γενεύη μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Θα υπερισχύσουμε μέσω της εθνικής ενότητας και της παγκόσμιας αλληλεγγύης», πρόσθεσε, επαινώντας τη δέσμευση ηγετών, οργανώσεων και προσωπικοτήτων να δωρίσουν 7,4 δισεκ. ευρώ στον «μαραθώνιο» που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση ενός εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού.

«Πρόκειται για μια ισχυρή απόδειξη της παγκόσμιας αλληλεγγύης» είπε, χαρακτηρίζοντας την πανδημία «ευκαιρία για να ενωθεί ο κόσμος απέναντι σε μια κοινή απειλή αλλά και για να οικοδομήσει ένα κοινό μέλλον».

Ο ΠΟΥ πρόκειται να ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα μια αναθεωρημένη πρόβλεψη των πόρων που θα χρειαστεί για να στηρίξει τα διεθνή και εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση του ιού, πρόσθεσε ο Τέντρος.

Τα περισσότερα κρούσματα της covid-19 καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και πάλι στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αν και ο ρυθμός μετάδοσης στις περιοχές αυτές μοιάζει να περιορίζεται.

Όμως η εξάπλωση της ασθένειας επιταχύνεται στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τη Ρωσία, με τους ειδικούς να ανησυχούν ότι τα στοιχεία από τις χώρες αυτές δεν είναι ακριβή και πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται.

Συνολικά αναφέρθηκαν 74.779 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το -, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους παγκοσμίως να φτάσει περίπου τα 3,52 εκατομμύρια.

Συγκριτικά, περίπου 3 με 5 εκατομμύρια σοβαρά περιστατικά γρίπης καταγράφονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

“Πρέπει ακόμη να αντιμετωπίζουμε με επιφυλάξεις τους αριθμούς”, δήλωσε ο Πίτερ Κόλινγκτον γιατρός που ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες και μικροβιολόγος στο νοσοκομείο της Καμπέρα. “Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα”.

“Επίσης η θνησιμότητα είναι δέκα φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή της γρίπης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες”, πρόσθεσε.

Οι θάνατοι λόγω της covid-19 έφτασαν τους 246.920.

Το ημερήσιο ποσοστό των νέων κρουσμάτων παγκοσμίως ανερχόταν σε 2-3% όλη την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι 13% που ήταν στην κορύφωση της επιδημίας στα μέσα Μαρτίου, κάτι που ώθησε πολλές χώρες να αρχίσουν να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβάλει και τα οποία έχουν παραλύσει την παγκόσμια οικονομία.

Η χαλάρωση των μέτρων όμως φαίνεται να είναι μια αμφιλεγόμενη κίνηση, καθώς οι ειδικοί διαφωνούν για την καλύτερη στρατηγική ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ένα “δεύτερο” μεγάλο κύμα της επιδημίας.

“Εύκολα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δεύτερο ή τρίτο κύμα διότι πολλά μέρη δεν έχουν ανοσία”, επεσήμανε ο Κόλινγκτον, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από την ανοσία αγέλης για την οποία απαιτείται το 60% του πληθυσμού να έχει αναρρώσει από την ασθένεια.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι επίσης ανησυχούν για τα αυξανόμενα ποσοστά κρουσμάτων σε χώρες όπου υπάρχουν λίγα διαγνωστικά τεστ και ελλείψεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Αν και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί σε σχέση με την κορύφωσή του την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σε μία ημέρα καταγράφηκαν 104.495 νέες μολύνσεις παγκοσμίως, εξακολουθούν να καταγράφονται περίπου 75.000 με 90.000 ημερησίως σε όλο τον κόσμο.

Στις ΗΠΑ περίπου οι μισές πολιτείες άνοιξαν εν μέρει ξανά τις οικονομίες τους το Σαββατοκύριακο, ενώ άλλες, ανάμεσά τους και η πολιτεία της Νέας Υόρκης, αποφάσισαν ότι είναι πολύ νωρίς.

Στη Βρετανία ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που προβλήθηκε και ο ίδιος από τον κορονοϊό, δήλωσε χθες Κυριακή ότι η χώρα έχει ξεπεράσει την κορύφωση της επιδημίας, όμως είναι πολύ νωρίς για να χαλαρώσουν τα μέτρα.

Ακόμη και σε χώρες όπου η αντιμετώπιση της ασθένειας θεωρήθηκε επιτυχής, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία που εδώ και εβδομάδες αναφέρουν καθημερινά μονοψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων, οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κοροναϊού στην Ιταλία είναι 211.938. Οι νεκροί έφτασαν τους 29.079. Παράλληλα, 82.879 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κοροναϊού ήταν 210.717 και είχαν χάσει την ζωή τους 28.884 άνθρωποι ενώ 81.654 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 195 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.221 νέα κρούσματα. 1.225 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.479 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 16.823 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.678 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 168 λιγότερα κρούσματα.

Αυξάνεται, όμως, ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 21 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 515 λιγότεροι σε σχέση με χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή πρώτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών οι θάνατοι, τον περασμένο Μάρτιο διπλασιάστηκαν σε 38 νομαρχίες της χώρας, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Σε όλη την Ιταλία, κατά μέσο όρο οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 49,4%. Ενώ, όμως, στο Μπέργκαμο καταγράφηκε πρωτοφανής αύξηση του 568%, στην Ρώμη, πάντα τον μήνα Μάρτιο, είχαμε μείωση του 8%.

Σχετικά, τέλος, με την ειδική «ομάδα δράσης ειδικών» η οποία σχεδιάζει την ολική επιστροφή στην καθημερινότητα, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε σήμερα πως, σε ότι αφορά το σύνολο των μελών της, θα αυξηθεί άμεσα ο αριθμός γυναικών «με πρόσωπα ο επαγγελματισμός και οι γνώσεις των οποίων μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν την χώρα».

Η Ιταλία μπορεί να προχωράει σε χαλάρωση του lockdown, ωστόσο οι θάνατοι από κοροναϊό στη χώρα είναι περισσότεροι από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί.

Το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ISTAT) ανέφερε σε έκθεσή του ότι χιλιάδες θάνατοι που δεν αποδόθηκαν στη νόσο Covid-19 ίσως προκλήθηκαν στην πραγματικότητα από τον ιό.

Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία για τους νεκροί τον Μάρτιο του 2020, περίπου 11.600 είναι οι θάνατοι στους οποίους δεν αποδόθηκε κάποια αιτία.

Το ISTAT αναφέρει ότι οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν είτε από κοροναϊό χωρίς να τους έχει γίνει τεστ ή σημαίνει ότι πέθαναν από άλλες αιτίες λόγω της υπερβολικής πίεσης στο εθνικό σύστημα υγείας.

Με τους νεκρούς από τον κοροναϊό στη Γαλλία να ξεπερνούν τις 25.000, έκπληξη και ερωτήματα προκαλούν τα ευρήματα μιας νέας μελέτης ότι ο νέος κοροναϊός είχε ήδη φτάσει στη χώρα από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι ειδικοί υποπτεύονταν ότι ο ιός κυκλοφορούσε στη χώρα πολύ προτού να εντοπιστούν επισήμως τα πρώτα κρούσματα, στα τέλη Ιανουαρίου.Τα τρία πρώτα κρούσματα της ασθένειας στη Γαλλία καταγράφηκαν στις 24 Ιανουαρίου: ήταν ένα ζευγάρι 30χρονων Κινέζων από την πόλη Ουχάν (την πρώτη εστία της Covid-19) και ένας κάτοικος του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, που επέστρεψε από ταξίδι στην Κίνα.

Όμως ο καθηγητής Ιβ Κοέν, ο επικεφαλής του τμήματος εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία Αβισέν και Ζαν-Βερντιέ ον Σεν-Σεν-Ντενί, στην περιοχή του Παρισιού, έκανε λόγο την Κυριακή για ένα θετικό κρούσμα στις 27 Δεκεμβρίου.

«Ξαναβγάλαμε όλους τους φακέλους των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην εντατική στο Ζαν-Βερντιέ και το Αβισέν από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, οι οποίοι έπασχαν από πνευμονία αλλά είχαν αρνητικό μοριακό τεστ PCR», εξήγησε αναφερόμενος στις εξετάσεις που είχαν γίνει τότε για να εξακριβωθεί αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν προσβληθεί από γρίπη ή από κάποιον άλλον κοροναϊό, όχι όμως και από τον SARS-CoV-2, αφού τότε ήταν ακόμη άγνωστος.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, τα δείγματα που είχαν ληφθεί και είχαν καταψυχθεί, ελέγχθηκαν για τον νέο κοροναϊό. «Από τους 14 ασθενείς, ένας ήταν θετικός», είπε ο καθηγητής.

Πρόκειται για έναν άνδρα 42 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε στην εξέταση στις 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση International Journal of Antimicrobial Agents. Είναι η απόδειξη ότι «η Covid-19 εξαπλωνόταν ήδη στη Γαλλία στα τέλη Δεκεμβρίου 2019, έναν μήνα πριν από τα πρώτα επίσημα κρούσματα», υποστηρίζουν οι συγγραφείς.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Κυριακή ότι θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2020 εμβόλιο εναντίον του νέου κοροναϊού.

«Θεωρούμε πως θα έχουμε εμβόλιο ως το τέλος αυτής της χρονιάς», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του τηλεοπτικού δικτύου Fox News στο Lincoln Memorial, στο National Mall της Ουάσινγκτον.

«Οι γιατροί θα πουν: δεν θα έπρεπε να το λέτε αυτό. Λέω αυτό που νομίζω», τόνισε.

«Πιέζουμε πολύ δυνατά (…) πολλοί όμιλοι (της φαρμακευτικής βιομηχανίας) είναι, νομίζω, πολύ κοντά» στο να αναπτύξουν εμβόλιο, πρόσθεσε.

Βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 100 προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίου για την πρόληψη της ασθένειας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων περίπου 10 βρίσκονται στη φάση των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με δεδομένα του London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Τον στόχο των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπειών κατά του νέου κοροναϊού «άγγιξαν» σχεδόν ο παγκόσμιος μαραθώνιος δωρητών που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι δωρεές έχουν φτάσει τα 7,4 δισ. ευρώ.

