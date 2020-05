Συρία : Αναχαίτισε επίθεση του Ισραήλ με πυραύλους στο Χαλέπι

Η συριακή αεροπορική άμυνα της χώρας αναχαίτισε μια ισραηλινή πυραυλική επίθεση ενάντια σε ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και μια στρατιωτική βάση στην βόρεια επαρχία του Χαλεπιού, στην δεύτερη αντίστοιχη επιδρομή που πραγματοποιείται σε λιγότερο από μια εβδομάδα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (SANA).

Το πρακτορείο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίθεση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις ενάντια σε ιρανικούς στόχους τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές υπηρεσιών πληροφοριών.

