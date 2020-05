New York Times: Με τρία βραβεία Πούλιτζερ τιμήθηκε φέτος η εφημερίδα

Η εφημερίδα New York Times τιμήθηκε με τρία βραβεία Πούλιτζερ χθες Δευτέρα, γεγονός που την καθιστά το πλέον βραβευμένο μέσο για το 2020, κυρίως χάρη σε μια σειρά άρθρων για την κρίση με τα ταξί στη Νέα Υόρκη και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εφημερίδα είχε αποκαλύψει το σκάσιμο της «φούσκας» των αδειών ταξί στις ΗΠΑ που οδήγησε στη χρεοκοπία ή ακόμη και στην αυτοκτονία οδηγούς που, επιδιώκοντας να αποκτήσουν το δικό τους επαγγελματικό όχημα και να είναι αυτόνομοι, βρέθηκαν πνιγμένοι στα χρέη χωρίς να το συνειδητοποιήσουν καν. Εκτενής έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας αποκάλυψε πως οι άδειες των ταξί στη Νέα Υόρκη, στο Αλμπανι και στην Ουάσιγκτον είχαν ξεπεράσει ακόμη και το ένα εκατομμύριο δολάρια. Μέχρι που τέλη του 2014 κατέρρευσε ξαφνικά η αξία τους, διαγράφοντας απότομα την περιουσία χιλιάδων οδηγών –μετανάστες στην πλειονότητά τους– σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός γινόταν αδυσώπητος με την έλευση της Uber και της Lyft!

Εκτός από τους New York Times, δύο βραβεία έλαβαν ο μη κερδοσκοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος ProPublica και το περιοδικό New Yorker.

Mετά το 2019 στη διάρκεια του οποίου κυριάρχησαν τα θέματα που αφορούσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το 2018, τη χρονιά του #MeToo, φέτος η επιτροπή των Πούλιτζερ δεν έδειξε προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Εξάλλου ο Αμερικανός συγγραφέας Κόλσον Ουάιτχεντ έγινε ο τέταρτος που τιμάται για δεύτερη φορά με Πούλιτζερ.

Congratulations to @nhannahjones of @NYTMag, who won the Pulitzer Prize for Commentary for The 1619 Project.”Our democracy’s founding ideals were false when they were written,” she wrote. “Black Americans have fought to make them true.”https://t.co/ptVZ8Iwr4I— The New York Times (@nytimes) May 4, 2020

Ο Αφροαμερικανός συγγραφέας τιμήθηκε για το βιβλίο του «The Nickel Boys», στο οποίο καταγράφει τα δεινά και τις κακοποιήσεις που υπέστησαν μαύρα αγόρια σε αναμορφωτήριο της Φλόριντα. Ο 50χρονος Νεοϋορκέζος είχε κερδίσει και το 2017 το βραβείο επίσης στην κατηγορία «μυθοπλασία» για το μυθιστόρημά του «Underground Railroad».

Η απονομή των βραβείων του 2020 καθυστέρησε αρκετές εβδομάδες εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού. Φέτος τα ανακοίνωσε η επικεφαλής της επιτροπής που απονέμει τα βραβεία Ντέινα Κάνεντι από το σαλόνι του σπιτιού της. Επεσήμανε μάλιστα ότι για πρώτη φορά τα βραβεία απονεμήθηκαν το 1917, λιγότερο από ένα χρόνο πριν το ξέσπασμα της Ισπανικής Γρίπης.

Ο ιστότοπο ProPublica και η εφημερίδα Anchorage Daily News κέρδισαν το πιο περιζήτητο Πούλιζερ, αυτό για τη δημοσιογραφία στην υπηρεσία της κοινής γνώμης, σε αναγνώριση για την έρευνά του για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις σε μικρά χωριά της Αλάσκα όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες και όπου σχεδόν απουσιάζει η αστυνόμευση.

Το πρακτορείο - βραβεύθηκε για την καλύτερη φωτογραφία Breaking News για την κάλυψη των διαδηλώσεων πέρυσι στο Χονγκ Κονγκ.

Για πρώτη φορά η επιτροπή Πούλιτζερ απένειμε βραβείο σε ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, το οποίο δόθηκε στην εκπομπή «This American Life» για το επεισόδιό της «The Out Crowd», στο οποίο εξέταζε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

