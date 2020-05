Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τεράστια πυρκαγιά «καταλαμβάνει» ουρανοξύστη

Τρόμο προκαλούν τα βίνετο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που δείχνουν την εφιαλτική στιγμή που ουρανοξύστης στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σάρτζα, παραδίδεται στις φλόγες.

A massive #fire is tearing through skyscraper in #UAE #Sharjah #الشارقة pic.twitter.com/gNnHoHW94C

— RT (@RT_com) May 5, 2020

Ο κόσμος πανικόβλητος φωνάζει ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από την πύρινη λαίλαπα.

Ακόμη δεν έχει γίνει σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο συγκρότημα κτηρίων τη στιγμή που ξέσπασε η πυρακαγιά, όπως και άγνωστη παραμένει η αιτία πρόκλησής της.

Εκείνο που είναι γνωστό είναι πως ο ουρανοξύστης αποτελείτο από 48 ορόφους και πως δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική να εκκενωθούν τα διπλανά κτήρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Επτά άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα σε νοσοκομεία χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.