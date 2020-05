ΗΠΑ: 5χρονος «έκλεψε» το ΙΧ των γονιών του για να αγοράσει Lamborghini!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί στη Γιούτα όταν σταμάτησαν ένα ΙΧ σε αυτοκινητόδρομο και στη θέση του οδηγού είδαν να κάθεται ένας 5χρονος!

Οι αστυνομικοί της πόλης Όγκντεν, έξω από το Σολτ Λέικ Σίτι, βλέποντας το αυτοκίνητο αρχικά πίστεψαν ότι το οδηγούσε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.

Όταν ρώτησαν τον πιτσιρικά γιατί πήρε το αυτοκίνητο εκείνος τους απάντησε ότι το έκανε επειδή τσακώθηκε με την μητέρα του.

Ο λόγος του τσακωμού, σύμφωνα με το μικρό αγόρι, ήταν το γεγονός ότι η μητέρα του δεν ήθελε να του αγοράσει μια Lamborghini.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

Γι’ αυτό, όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, πήρε το αυτοκίνητο με στόχο να ταξιδέψει μέχρι την Καλιφόρνια έχοντας στην τσέπη του 3 δολάρια.

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό KSL News Radio το αγόρι είχε καταφέρει να διανύσει περίπου 5χλμ. πριν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα).