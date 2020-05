Παραδοχή Τζόνσον για έλλειψη διαγνωστικών τεστ – Από Δευτέρα σε ισχύ η άρση μέτρων

Στην παραδοχή πως η ποσότητα των διαγνωστικών τεστ για τον κοροναϊό που το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να να διενεργεί στην αρχή της πανδημίας ήταν χαμηλότερη της ζήτησης προχώρησε ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Ερωτηθείς, κατά την πρώτη εμφάνισή του μετά την περιπέτεια της υγείας, στη Βουλή των Κοινοτήτων από το νέο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ, γιατί η κυβέρνηση παράτησε στα μέσα Μαρτίου το πρόγραμμα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων στην κοινότητα, ισχυρίστηκε πως η δυνατότητα για τεστ «δεν ήταν χρήσιμη ή σχετική».

Αυτό, ωστόσο, έχει αλλάξει τώρα, καθώς υπάρχει δυνατότητα για διενέργεια περίπου 100.000 τεστ την ημέρα και ιχνηλάτησης των επαφών των επιβεβαιωμένων φορέων.

Παράλληλα, ο Τζόνσον έθεσε ως στόχο τη διενέργεια 200.000 διαγνωστικών τεστ την ημέρα έως το τέλος Μαΐου.

Labour leader Keir Starmer asks why coronavirus testing has fallen since 30 April

Boris Johnson says “capacity currently exceeds demand, we’re working on that… the ambition clearly is to get up to 200,000 a day by the end of this month”#PMQs https://t.co/HBfSPbDpCp pic.twitter.com/1W5JYwSgLV

— BBC Politics (@BBCPolitics) May 6, 2020