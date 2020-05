Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Bestseller η βιογραφία τους πριν ακόμα κυκλοφορήσει!

Φαίνεται πως οι θαυμαστές του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ βιάζονται να διαβάσουν το «παραμύθι» με τον πρίγκιπα που ερωτεύθηκε μια κοινή θνητή και στο τέλος εγκατέλειψε το παλάτι για να ζήσει μαζί της, μακριά από τη χώρα του, στη δική της πατρίδα.

Έτσι εξηγείται πως την Δευτέρα η βιογραφία του Βρετανού γαλαζοαίματου και της Αμερικανίδας, πρώην ηθοποιού, με τίτλο «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family», βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της Amazon με τα 10 βιβλία που είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία, αν και δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει νωρίτερα από τις 11 Αυγούστου στο διαδίκτυο ενώ στα βιβλιοπωλεία θα είναι διαθέσιμο στις 20 Αυγούστου από τον εκδοτικό οίκο Dey Street Books.

Την Τρίτη το βιβλίο κατέβηκε στην δεύτερη θέση πίσω από το «Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle», το οποίο μιλά πάλι για την βασιλική βρετανική αυλή και για τα όσα διαδραματίστηκαν στο παλάτι του Κένσιγκτον από την εποχή της βασίλισσας Μαίρη μέχρι την Μέγκαν Μαρκλ.

Το βιβλίο για τον Χάρι και τη Μέγκαν έγραψαν δύο βασιλικοί συντάκτες ο Όμιντ Σκόμπι, που γράφει στο Harper’s Bazaar και η Daily Mail τον αποκαλεί «φερέφωνο» της Μέγκαν Μαρκλ και η Κάρολιν Ντουράντ, που αρθρογραφεί στο περιοδικό Elle για την βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιόνας.

Η βιογραφία των Σάσεξ υπόσχεται μέσα στις 320 σελίδες της να διηγηθεί την «αληθινή ιστορία» του ζευγαριού.

Ξεκινά με την γνωριμία του Βρετανού πρίγκιπα και της Αμερικανίδας, πρώην ηθοποιού, το 2016, τον αρραβώνα και τον μεγαλειώδη βασιλικό γάμο τους στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Ουίνδσορ, τον Μάιο του 2018, συνεχίζει με την γέννηση του μικρού Άρτσι ένα χρόνο μετά και παρακολουθεί τη ζωή του λαμπερού ζευγαριού μέσα από τα μάτια και τις διηγήσεις των στενών του φίλων.

Βέβαια, στη βιογραφία του Χάρι και της Μέγκαν δεν παραλείπεται η πρωτοφανής απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ να εγκαταλείψουν την βασιλική οικογένεια και την πολυτέλεια του παλατιού, αλλά και τα επίσημα καθήκοντά τους για να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή ως κοινοί θνητοί στο Λος Άντζελες. Στις 31 Μαρτίου ολοκληρώθηκε το περίφημο Megxit και το ζευγάρι έπαψε πλέον να ανήκει στον στενό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας αλλά έχασε και τους βασιλικούς του τίτλους ενώ παράλληλα, η βασίλισσα Ελισάβετ απαγόρευσε στον εγγονό της και στη Μέγκαν να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο Royal Sussex για εμπορικούς σκοπούς.

Στην περίληψη του πολυαναμενόμενου βιβλίου υπάρχει η υπόσχεση πως ο αναγνώστης θα μάθει για πρώτη φορά άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή του Βρετανού γαλαζοαίματου και της πρώην πρωταγωνίστριας του δικαστικού δράματος Suits ενώ δεν παραλείπεται και η αναφορά για το φιλανθρωπικό έργο, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσω της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ. Ο Χάρι και η Μέγκαν υπαγόρευσαν την βιογραφία τους στους συγγραφείς;

Βέβαια, δεν λείπουν και τα δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο που υποστηρίζουν πως η βιογραφία του εγγονού της βασίλισσας Ελισάβετ και της φιλόδοξης Μέγκαν Μαρκλ, είναι στην πραγματικότητα ένα βιβλίο που περιέχει όσα το ζευγάρι υπαγόρευσε στους δύο συγγραφείς να γράψουν. Η Daily Mail, με την οποία η Μέγκαν Μαρκλ έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη για την δημοσίευση επιστολής που η δούκισσα είχε στείλει στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, πριν τον γάμο της, υποστηρίζει πως το ζευγάρι πριν το Megxit και την αναχώρησή του για τον Καναδά, υπαγόρευσε στους δύο συγγραφείς την βιογραφία του.

Η εφημερίδα αναφέρει μάλιστα, πως ο ίδιο είχε κάνει και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν παρότρυνε τους στενούς φίλους της να μιλήσουν στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον για την πολυσυζητημένη βιογραφία της «Diana: Her True Story».

Πάντως, αξιωματούχοι του παλατιού ανησυχούν πως το βιβλίο θα μπορούσε να είναι ένας επιπλέον «πονοκέφαλος» για την βασιλική οικογένεια, μετά το Megxit, καθώς φοβούνται πως η βιογραφία του Χάρι και της Μέγκαν, θα κολακεύει το ζευγάρι αλλά θα επιφυλάσσει δυσάρεστες αποκαλύψεις, όπως τις διαφωνίες με μέλη της οικογένειας, που, ίσως, οδήγησαν στην απόφαση του ζευγαριού να φύγει μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλωστε, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Χάρι σε συνέντευξή του πως η σχέση του με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, έχει «τα πάνω της και τα κάτω της», χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, η σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με την Κέιτ Μίντλετον δεν ήταν η καλύτερη, όσο και αν οι δύο γυναίκες προσπάθησαν, τουλάχιστον, προς τα έξω, να δείξουν το αντίθετο.

Τον Μάρτιο, λίγες ημέρες πριν το Megxit, τα δύο ζευγάρια συναντήθηκαν στο αββαείο του Ουέστμίνστερ και απέφυγαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Ειδήσεις σήμερα:Δείτε live- Τσιόδρας: Κανένας νέος θάνατος- Ελπιδοφόρα τεχνική εμβολιασμούΧαρδαλιάς: Απαγορεύονται «take away» ποτά και «άτυπα» πάρτιΚορωνοϊός – Άνοιγμα σχολείων: Τι θα ισχύσει για μαθητές και εκπαιδευτικούς