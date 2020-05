Προειδοποίηση ΠΟΥ: Υπαρκτός ο κίνδυνος επιστροφής στο lockdown

Με τους νεκρούς από τον κοροναϊό να αγγίζουν τις 258.000, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι η πανδημία θα τελειώσει κάποτε, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει όπως πριν.

Κρούει επίσης καμπανάκι για την άρση του lockdown, καθώς ο κίνδυνος επιστροφής σε αυτό είναι πραγματικός αν οι χώρες δεν εγγυηθούν μία προσεκτική και σταδιακή περίοδο μετάβασης.

“The #COVID19 pandemic has highlighted the importance of strong national and sub-national health systems as the foundation of global health security and universal health coverage”-@DrTedros

