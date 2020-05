Grup Yorum : Το συγκινητικό σκίτσο του Λατούφ για τη νίκη του Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ

Με ένα συγκινητικό σκίτσο σχολίασε την πολιτική νίκη του Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ, μέλους των Grup Yorum, του απαγορευμένου συγκροτήματος από το καθεστώς Ερντογάν, ο γνωστός βραζιλιάνος Κάρλος Λατούφ με τη «δυνατή» του πένα.

O Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας μετά από 323 ημέρες και ενώ βρισκόταν πολύ κοντά στον θάνατο.

«Ο Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ και οι Grup Yorum δεν είναι τρομοκράτες. Ο Ερντογάν και η ομάδα του είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες που διαλύουν την Τουρκία» γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Λατούφ.

No!#İbrahimGökçek and #GrupYorum are NOT terrorists!

Erdogan and his gang are the real terrorists who are ruining #Turkey. pic.twitter.com/6iak8y4Svh

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 5, 2020