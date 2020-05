Βρετανία: Το σχέδιο Τζόνσον για την άρση των μέτρων – Οι νέοι κανόνες

Τις πρώτες λεπτομέρειες για την άρση των μέτρων στη Βρετανία αλλά και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι βρετανοί για την αποφυγή της περαιτέρω διασπορά του κοροναϊού αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Από το «μένουμε στο σπίτι, σώζουμε ζωές, προστατεύουμε το NHS» οι νέες συστάσεις είναι «είμαστε σε εγρήγορση, ελέγχουμε τον ιό, σώζουμε ζωές.

Η βρετανική κυβέρνηση όπως αποκάλυψε ο Μπόρις Τζόνσον είναι:

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.

This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4

