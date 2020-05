ΙΟΒΕ: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κοροναϊού, θα εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα ένα χρόνο μετά. Το κοινό αυτό συμπέρασμα προέκυψε από την διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το ΙΟΒΕ με θέμα την επίδραση του COVID-19 στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.

Με συντονιστή τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκο Βέττα, στη συζήτηση συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες καθηγητές από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια χωρών που επλήγησαν από την πανδημία και συγκεκριμένα ο Αλεξάντερ Κριτικός, διευθυντής έρευνας, German Institute for Economic Research (DIW), Berlin, ο Μάνος Ματσαγγάνης, καθηγητής Δημοσίων Οικονομικών, Polytechnic University of Milan, η Βίκι Πράις, επικεφαλής οικονομική σύμβουλος, Centre for Econοmics and Business Research, London.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση της πανδημίας με υποδειγματικό τρόπο, κάτι που αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Επισήμαναν μάλιστα, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση και εκφράζεται η επιθυμία μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών πολιτών να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, κάτι όμως που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την χώρα μας, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις. Για να ανοίξουν τα σύνορα στην Ευρώπη, χρειάζεται πρόγραμμα και συντονισμός είπαν. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει τουρισμός.

Κοινή επίσης ήταν η διαπίστωση ότι η ΕΕ. θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

-

Οι αλλαγές σε κλάδους της οικονομίας και όχι μόνον, θα είναι μεγάλες και ουσιαστικές σε κάθε περίπτωση ακόμη και μετα το τέλος της πανδημίας, συμφώνησαν οι ομιλητές. Η ραγδαία ψηφιοποίηση κλάδων της οικονομίας, υπηρεσιών του Δημοσίου θα αλλάξει οριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργασιακές σχέσεις και θα επανακαθορίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα ξανασκεφτούμε τον τρόπο που εργαζόμαστε μέχρι σήμερα, επισημάνθηκε. Αναφέρθηκαν επίσης στην ύφεση που θα χτυπησει τις ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και τη διεθνή οικονομία, την αύξηση της ανεργίας που θα είμαι μεγάλη καθώς και στο ρόλο των τραπεζών στην ανάκαμψη των οικονομιών

Γράψτε το σχόλιο σας