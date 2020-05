Χονγκ Κονγκ: Σκηνές χάους στη βουλή πριν την έναρξη ψηφοφορίας

Άναψαν τα αίματα μεταξύ βουλευτών στο κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ πριν τη ψηφοφορία προέδρου μιας επιτροπής

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου σε μια επιτροπή.

Συγκεκριμένα, όταν ολοκληρώθηκε μια συνεδρίαση της εκπαιδευτικής επιτροπής, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας που στηρίζεται από το Πεκίνο, Starry Lee Wai-king επιχείρησε να ανέβει στη σκηνή για να συντονίσει τη διαδικασία, ωστόσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέλη της ασφάλειας συγκεντρώθηκαν γύρω της, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να την εμποδίσουν, με αμφότερες τις πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κινήσεις επηρεασμού της συνεδρίασης. Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ακολούθησαν οι σκηνές που μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα βίντεο…

Hong Kong lawmakers from opposing camps scramble for the chairman’s seat in the meeting room, where a fiery House Committee meeting is due to startVideo: SCMP/Alvin Lum pic.twitter.com/cihNZ0DPtb— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) May 8, 2020

Another moment of chaos at #HongKong’s legislature as democrats attempt to cross a security cordon around the committee chair’s seat.Democrats have been filibustering since last year, as the gov’t seeks to pass the controversial national anthem law. https://t.co/2havcJh9WE pic.twitter.com/FSVaIWM6Ks— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) May 8, 2020