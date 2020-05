Πακιστάν : Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την πτώση του αεροπλάνου

Τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή χθες, Παρασκευή, ενός Airbus A320 σε συνοικία του Καράτσι, της μεγάλης πόλης του νότιου Πακιστάν, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές αρχές.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Pakistan International Airlines (PIA) συνετρίβη πάνω σε σπίτια ενώ προσέγγιζε στο αεροδρόμιο του Καράτσι. Ο τελευταίος απολογισμός, που κάνει λόγο για 97 νεκρούς και δύο επιζώντες, περιλαμβάνει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες της επαρχίας Σιντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Καράτσι. Ένα τοπικό νοσοκομείο έκανε εξάλλου λόγο για ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Το αεροπλάνο προερχόταν από τη Λαχόρη, στο βόρειο Πακιστάν, και μετέφερε 98 ανθρώπους, σύμφωνα με την PIA. Ο ένας από τους δύο που επέζησαν της συντριβής είναι ο Ζάφαρ Μασούντ, ο πρόεδρος της Τράπεζας του Παντζάμπ, μιας από τις σημαντικότερες τράπεζες του Πακιστάν, διευκρίνισε ο πρόεδρος της PIA Άρσαντ Μαλίκ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης τερματίσθηκαν σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τις αρχές. Στη διάρκεια ολόκληρης της χθεσινής ημέρας, διασώστες και κάτοικοι έψαχναν στα συντρίμμια για να ανακαλύψουν θύματα της συντριβής. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε απανθρακωμένα πτώματα να φορτώνονται σε ασθενοφόρο.

«Υπήρχαν 91 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος» στην πτήση PK8303, «η οποία έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου στις 14:37» (12:37 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο εκπρόσωπος της PIA Αμπντουλάχ Χαφίζ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Άρσαντ Μαλίκ, το αεροπλάνο, ένα Airbus A320, βρισκόταν «στο στάδιο της τελικής προσέγγισης» στο αεροδρόμιο του Καράτσι όταν συνέβη η καταστροφή.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε μπει σε υπηρεσία το 2004, πετούσε με τα χρώματα της PIA από το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Airbus.

«Την τελευταία φορά που ακούσαμε από τον πιλότο, είπε πως έχει τεχνικό πρόβλημα», λέει ο Μαλίκ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter. «Του είπαμε (…) πως δύο διάδρομοι ήταν έτοιμοι για την προσγείωση, όμως εκείνος αποφάσισε να κάνει στροφή».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ιζάζ Άσμαντ Σαχ, ο πιλότος είπε πως «έχασε έναν κινητήρα» και μετά εξέπεμψε «σήμα κινδύνου».

«Είδα έναν επιβάτη έξω από το αεροπλάνο. (…) Ήταν ζωντανός. Μιλούσε. Μου ζήτησε να τον σώσω, αλλά τα πόδια του ήταν σφηνωμένα στην έξοδο κινδύνου», αφηγήθηκε ο Ράτζα Άμζαντ, αυτόπτης μάρτυρας που προηγουμένως είχε δει ένα πτώμα «να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό» του. Πρόσθεσε πως δεν άκουσε «καμιά κραυγή» από άλλους επιβάτες την ώρα που το αεροπλάνο έπιανε φωτιά.

Ο πρωθυπουργός Ιμράν Χαν εξέφρασε «σοκ και θλίψη» για την καταστροφή και μέσω του Twitter απηύθυνε «τις προσευχές και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες» των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Σαχ Μαχμούντ Κουρέσι, στο αεροπλάνο επέβαιναν «πολλοί άνθρωποι που επέστρεφαν στο σπίτι τους για την Αΐντ» ελ-Φιτρ, τη γιορτή για το τέλος του ραμαζανιού, της σημαντικότερης γιορτής των μουσουλμάνων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μερικές μόνον ημέρες αφού η χώρα επέτρεψε να επαναληφθούν οι εσωτερικές εμπορικές πτήσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερο από έναν μήνα στο πλαίσιο της μάχης κατά της διάδοσης του νέου κορονοϊού.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε πως «προσεύχεται γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίσθηκαν και για τις οικογένειές τους». Οι ΗΠΑ «βρίσκονται στο πλευρό του Πακιστάν αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε στο Twitter.

Shocked and saddened to hear of the plane crash today in Karachi. My prayers go out to those killed and injured, and their families. The U.S. stands with Pakistan during this difficult time.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020