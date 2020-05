Θύελλα αντιδράσεων για τον σύμβουλο του Τζόνσον – Διαδηλωτές έξω από το σπίτι του

Πληθαίνουν οι φωνές στη Βρετανία που ζητούν την παραίτηση του Ντόμινικ Κάμινγκς, στενού συμβούλου του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας για τον νέο κοροναϊό.

Στο πλαίσιο της έντονης πίεσης που δέχεται, περιλαμβάνεται διαμαρτυρία πολιτών έξω από το σπίτι του, στο Λονδίνο.

Όπως διακρίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες, διαδηλωτές εγκατέστησαν ένα φορτηγό το οποίο πρόβαλε μερικά από τα μηνύματα για «παραμονή στο σπίτι» που είχε απευθύνει στους πολίτες της χώρας το προηγούμενο διάστημα ο Μπόρις Τζόνσον.

Let’s see now.

Led By Donkeys wasted hundreds of £1000s of their donors’ cash trying and failing to stop Brexit.

Then they hosed what was left down the drain trying and failing to stop Boris getting elected.

Things could be looking up for Cummings……. https://t.co/DsnGeBNKfL

— Voice of Reason (@brexitblog_info) May 24, 2020