Συναγερμός στην Αυστραλία για την «καταιγίδα της δεκαετίας»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αυστραλία, καθώς η δυτική ακτή της χώρας σφυροκοπάται από τεράστια καταιγίδα, από αυτές που οι μετεωρολόγοι λένε πως σημειώνονται μία φορά τη δεκαετία.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, καθώς η υπηρεσία μετεωρολογίας υπογράμμισε ότι η καταιγίδα -τα απομεινάρια του Τροπικού Κυκλώνα Μάνγκα σε συνδυασμό με ένα κρύο μέτωπο- είναι ένα «ασυνήθιστα σοβαρό καιρικό γεγονός».

Όπως αναφέρει το BBC, προβλέπονται δυνατή βροχή, πολύ ισχυροί άνεμοι άνεμοι με επικίνδυνες παλίρροιες, κύματα και καταιγίδες, αναφέρουν οι προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για ανέμους με ταχύτητα έως και 117χλμ/ ώρα.

Severe weather continues over #Perth. Strongest gusts recorded: 117 km/h at Gooseberry Hill and 111 km/h at Rottnest Island. Heaviest rainfall between 9am and 8pm: 13.6mm at Bickley. Warning continues: https://t.co/KFIdgNLxo8. @dfes_wa pic.twitter.com/5NfR10owVa

— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020