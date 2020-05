Sunday Times: Πώς οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης Τζόνσον στοίχισαν ζωές

Την 22ημερη καθυστέρηση της κυβέρνησης Τζόνσον να επιβάλει την καραντίνα στη Βρετανία, στοιχίζοντας έτσι χιλιάδες ζωές, στηλιτεύουν οι Sunday Times σε αποκαλυπτικό τους δημοσίευμα.

H εφημερίδα αναφέρει ότι ήδη ήταν αργά από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξανόταν εκθετικά.

Στις 2 Μαρτίου, ενώ ο ιός βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου πέντε εβδομάδες και πολλαπλασιαζόταν γρήγορα, ο Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε την πρώτη συνάντηση Cobra.

Τότε, είχε διαβεβαιώσει ότι η χώρα ήταν «πολύ καλά προετοιμασμένη, έχει στη διάθεση της φανταστικά συστήματα για τεστ και καταπληκτική παρακολούθηση της εξάπλωσης της ασθένειας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μάλιστα είχε συμβουλέψει τους πολίτες να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, μετά από μία εβδομάδα σταμάτησαν και τα μαζικά τεστ και η ιχνηλάτηση επαφών. Η ζωή πάντως συνεχίστηκε κανονικά και στις αρχές Μαρτίου: τα μπαρ παρέμειναν ανοιχτά, τα τρένα λειτουργούσαν κανονικά, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ήταν γεμάτα κόσμο.

Οι Sunday Times μίλησαν με επιστήμονες, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ για να ξεδιαλύνει γιατί η κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο πολύ.

Ανακάλυψαν ότι μία κυβερνητική επιτροπή είχε πληροφορηθεί από τις 3 Μαρτίου από δύο ερευνητικές ομάδες (του Imperial College London και του London School of Hygiene & Tropical Medicine) ότι η Βρετανία ήταν αντιμέτωπη με μία καταστροφική απώλεια ζωών αν δεν εφαρμόζονταν δραστικά μέτρα.

«Έως τότε, όμως, οποιαδήποτε ελπίδα συγκράτησης του ιού μέσω ιχνηλάτησης επαφών είχε παρέλθει, διότι η κυβέρνηση δεν είχε αυξήσει επαρκώς τη δυνατότητα διαγνωστικών ελέγχων τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο», γράφουν οι Sunday Times.

An Insight investigation has talked to scientists, politicians, academics, emergency planners and advisers to Downing Street about the government’s response to the coronavirus crisis in the three weeks from March 2 https://t.co/rFmSWU410g

— The Sunday Times (@thesundaytimes) May 23, 2020