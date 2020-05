Ο Τραμπ κατηγορεί για μίσος τα ΜΜΕ που τον επέκριναν επειδή έπαιξε γκολφ εν μέσω πανδημίας

Νέα επίθεση προς τα ΜΜΕ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο… πήγε να παίξει γκολφ στη λέσχη του στη Βιρτζίνια εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού, τη στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται μια ανάσα πριν τους 100 χιλιάδες νεκρούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε τη σκληρότητα με την οποία τον αντιμετωπίζουν τα «fake και παντελώς διεφθαρμένα ΜΜΕ» τα οποία παρουσίασαν την έξοδό του στο γήπεδο του γκολφ «σαν να ήταν θανάσιμο αμάρτημα».

«Το ήξερα ότι θα συνέβαινε αυτό! Αυτό που δεν λένε είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα γκολφ εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Αν περίμενα τρία χρόνια, σε κάθε περίπτωση θα έγραφαν τα ίδια άρθρα» υποστήριξε μέσω του Twitter.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin – I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost…

