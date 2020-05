ΗΠΑ: Κατήγγειλε μαύρο στην αστυνομία γιατί της ζήτησε να βάλει λουρί στον σκύλο της

Βίντεο στο οποίο διακρίνεται λευκή γυναίκα στη Νέα Υόρκη να τηλεφωνεί στην αστυνομία, όταν μαύρος άνδρας, ερασιτέχνης παρατηρητής πουλιών, της ζητάει να βάλει λουρί στον σκύλο της, έχει γίνει viral στο Twitter, προκαλώντας την οργή των χρηστών για τις αδικαιολόγητες κλήσεις σε βάρος μαύρων στην αστυνομία.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

