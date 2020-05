Λιβύη: Η Ρωσία διαβεβαιώνει τον Χαφτάρ ότι επιθυμεί κατάπαυση πυρός

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ Ίσα και σύμμαχο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ που ελέγχει το ανατολικό τμήμα της Λιβύης, ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και του πολιτικού διαλόγου με στόχο τον σχηματισμό ενιαίων οργάνων εξουσίας στην χώρα.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ και ο Ίσα υπογράμμισαν ότι οι απόπειρες στρατιωτικής επίλυσης της διένεξης στη Λιβύης είναι χωρίς προοπτική, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών την οποία εξέδωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία των δύο μερών.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Λιβύη μέσα σε συνθήκες συνεχιζόμενης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της χώρας. Και οι δύο πλευρές επισήμαναν ότι είναι άνευ προοπτικής οι απόπειρες στρατιωτικής επίλυσης της κρίσης και είναι αναγκαίο να ξεκινήσει χωρίς αναβολές ένας εποικοδομητικός διάλογος με την συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων της Λιβύης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο Λαβρόφ υποστήριξε την πρόταση που διατύπωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 23 Απριλίου, η οποία προϋποθέτει «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την ενεργοποίηση του ενδολυβικού διαλόγου με στόχο την επίτευξη συμβιβαστικών λύσεων ως προς τα υπάρχοντας προβλήματα και τον σχηματισμό ενιαίων οργάνων εξουσίας στην χώρα».

Οι δύο πλευρές, αναφέρεται στην ανακοίνωση, συζήτησαν «μερικές διεθνείς πτυχές της διευθέτησης της διένεξης στην Λιβύη» όπως και τις προοπτικές της υλοποίησης των αποφάσεων της διεθνούς Διάσκεψη για την Λιβύη που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τις οποίες επικρότησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Νωρίτερα ο αμερικανικό στρατός κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε μαχητικά αεροσκάφη στη Λιβύη για να στηρίξει τους Ρώσους μισθοφόρους που αγωνίζονται στον πλευρό των δυνάμεων που ελέγχου το ανατολικό τμήμα της χώρας, εκφράζοντας την ανησυχία του για περαιτέρω κλιμάκωση της διένεξης στην Λιβύη.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης πράγματι αναφέρουν ότι ρωσικά Mig29 και Sukhoi 24 απογειώθηκαν από τη ρωσική αεροπορική βάση Khmeimim της Συρίας με κατεύθυνση τη Λιβύη. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε αρχικά στο πρακτορείο - ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης της Τρίπολης. Κατά την ίδια πηγή, τα ρωσικά αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην ανατολική Λιβύη.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

—–

“For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.” – Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020