Υπεράνω νόμου: Οι πολιτικοί που παραβίασαν την καραντίνα

Οι πολιτικοί που αψηφούν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί ανά τον κόσμο για την αποφυγή της εξάπλωσης του κοροναϊού έχουν προκαλέσει την οργή των πολιτών, ενώ η στάση τους υπονομεύει το έργο των ειδικών της δημόσιας υγείας και μονοπωλεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Την ώρα που ο νέος κοροναοϊός εξαπλωνόταν παγκοσμίως σπέρνοντας τον θάνατο και τον φόβο, οι αυστηροί κανονισμοί που απαιτούσαν τις θυσίες των πολιτών παραβιάστηκαν πολλές φορές από τους ίδιους τους ανθρώπους που τους επέβαλαν.

Τις τελευταίες ημέρες μια τέτοια περίπτωση έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας: ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο κορυφαίος συνεργάτης του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έσπασε στα τέλη Μαρτίου την καραντίνα και οδήγησε εκατοντάδες χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Λονδίνο μαζί με την σύζυγο και τον 4χρονο γιο του .

Ο ίδιος εξήγησε πως, φοβούμενος πως έχει μολυνθεί από την Covid-19, πήγε με τη σύζυγό του και τον τετράχρονο γιο τους στους γονείς του στο Ντέραμ, στη βορειοανατολική Αγγλία, επειδή αναζητούσε μια λύση για τη φύλαξη του παιδιού του. Δεν δήλωσε πως μετανιώνει ούτε ζήτησε συγγνώμη.

«Υπονομεύει σοβαρά το κεντρικό μήνυμα της δημόσιας υγείας, το οποίο είναι ‘μείνετε στα σπίτια σας για να σώσετε ζωές’ «, λέει ο Ντέβι Σριντάρ, ο πρόεδρος του τμήματος παγκόσμιας δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η δημόσια οργή στη Βρετανία γιγαντώθηκε μάλιστα όταν ο Κάμινγκς αρνήθηκε όχι μόνο να παραιτηθεί, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη αλλά και λόγω της άρνησης του Τζόνσον να τον καθαιρέσει.

Ο Κάμινγκς χαρακτήρισε «λογική» την συμπεριφορά του και είπε ότι αυτή στόχευε στο να διασφαλίσει ότι οι γονείς του θα φρόντιζαν τον γιο του σε περίπτωση που εκείνος και η σύζυγός του νοσούσαν.

«Όποιος παρουσιάζει την παραβίαση της καραντίνας ως μια κίνηση ενός καλού οικογενειάρχη και πατέρα είναι πολύ καλός στο να διαστρεβλώνει τα πράγματα «, έγραψε ο Σριντάρ στο Twitter την ώρα που η κυβέρνηση Τζόνσον συσπειρωνόταν γύρω από τον Κάμινγκς.

«Μακάρι αυτή η κυβέρνηση να ήταν λιγότερη διαστρέβλωση & περισσότερη ουσία ώστε να κάνει το δύσκολο έργο της εφαρμογής των μέτρων δημόσιων υγείας. Αν δίνεις την εντύπωση ότι υπάρχει ένας κανόνας για εκείνους και άλλος για εμάς, υπονομεύεις μοιραία την έννοια του ‘Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό’ «, δήλωσε στο ITV ο Στίβεν Ράιχερ της ομάδας συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης για θέματα της συμπεριφορικής επιστήμης.

Από την Ουάσινγκτον ως το Ουέλινγκτον οι ενέργειες κάποιων ηγετών και υπουργών μόνο υποδειγματικές δεν έχουν υπάρξει, ειδικά για τους πολίτες που δεν μπόρεσαν να φροντίσουν τους αγαπημένους, ούτε καν να πάνε στην κηδεία τους επειδή τηρούσαν την καραντίνα.

Καθώς οι χώρες αίρουν τους περιορισμούς οι αξιωματούχοι οι οποίοι ασχολούνται με την διασκέδασή τους επίσης έχουν προκαλέσει την λαϊκή οργή δεδομένου ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν επί μήνες να χαρούν ούτε την μικρότερη απόλαυση του να περπατήσεις στην παραλία, να κάνεις ηλιοθεραπεία σε ένα πάρκο ή να πας σε ένα εστιατόριο.

Κάποιοι πολιτικοί, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αρνούνται να φορέσουν δημοσίως προστατευτική μάσκα. Το ίδιο και ο τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαίρει τα ωφέλη της υποχρεωτικής κάλυψης του προσώπου σε τηλεοπτικά του διαγγέλματα προς το έθνος.

Ο Νίαλ Ντίξον, ο επικεφαλής της Συνομοσπονδίας του ΕΣΥ, η οποία εκπροσωπεί οργανισμούς σε όλη την επικράτεια του βρετανικού συστήματος υγείας, δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι η υπόθεση Κάμινγκς «κινδυνεύει να καταστρέψει την εμπιστοσύνη του προσωπικού υγείας και των πολιτών απέναντι στις επίσημες οδηγίες».

Ο αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς δέχτηκε επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης όταν επέλεξε να γιορτάσει το τέλος της καραντίνας στη χώρα επισκεπτόμενος μια απομακρυσμένη κοιλάδα του Τυρόλου περιστοιχιζόμενος από ντόπιους κατοίκους και δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν τηρούσαν την απόσταση του ενός μέτρου.

Ο Κουρτς υπερασπίστηκε τον εαυτό του κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν έγινε πρωτοσέλιδο όταν εθεάθη να δειπνεί με τη σύζυγό του σε ένα ιταλικό εστιατόριο μετά την ώρα που θα έπρεπε να κλείνει η επιχείρηση με βάση τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί.

«Ειλικρινά μετανιώνω. Ήταν λάθος μου», έγραψε στο Twitter και δεσμεύτηκε να πληρώσει το πρόστιμο που τυχόν να επιβληθεί στο εστιατόριο και ενδεχομένως να ανέρχεται σε 30.000 ευρώ.

Αλλά και στην Πολωνία προκλήθηκε σάλος καθώς ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι δεν τήρησαν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την κατάθεση στεφάνων σε μνημεία με αφορμή την επέτειο από την συντριβή του αεροσκάφους στο Σμολένσκ το 2010.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα δέχτηκε επιπλέον επικρίσεις επειδή αγνόησε τους κανονισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ένα καφέ της χώρας καθώς η Πολωνία άνοιγε σταδιακά τους χώρους εστίασης. Ο εκπρόσωπός του απολογούμενος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός παραπληροφορήθηκε από το προσωπικό για το ποιοι ήταν οι ισχύοντες κανονισμοί.

«Χαρούμενος ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι σε ένα εστιατόριο κάνει σαν οι κανονισμοί που επιβλήθηκαν από την κυβέρνησή του να μην αφορούν τον ίδιο. Και στους δρόμους η αστυνομία επιβάλλει πρόστιμα στους απλούς πολίτες», έγραψε στο Twitter ο πολιτικός Ρόμπερτ Μπιεντρόν.

Για τον υπουργό Υγείας της Νέας Ζηλανδίας, Ντέιβιντ Κλαρκ, υπήρξαν συνέπειες όταν έγινε γνωστό ότι οδήγησε 40 χιλιόμετρα μαζί με την οικογένειά του για να πάνε σε μια παραλία στη διάρκεια της καραντίνας τον Απρίλιο.

Ο ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, ο οποίος εργάστηκε ως γιατρός για επτά χρόνια, υπερασπίστηκε την απόφασή του να πάει για πικνίκ με φίλους του στο Δουβλίνο με έναν εκπρόσωπό του να υποστηρίζει ότι δεν παραβίασε κάποιους κανονισμούς.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εμφανίζουν μαζί με την σύντροφό του και δύο φίλους να απολαμβάνουν την λιακάδα.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε δέχτηκε πυρά όχι μόνο επειδή πέταξε στην γενέτειρά του, την πόλη Νταβάο, ενώ οι πτήσεις από και προς την πρωτεύουσα Μανίλα είχαν απαγορευτεί, αλλά και επειδή υπερασπίστηκε έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, ο οποίος έκανε πάρτυ γενεθλίων παραβιάζοντας τον κανονισμό περί μαζικών συναθροίσεων.

Ο Ντουτέρτε αρνήθηκε να αποπέμψει τον Ντεμπόλτ Σινάς, τον επικεφαλή της αστυνομικής υπηρεσίας της Μανίλας, αλλά προειδοποίησε τους πολίτες να μην παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα.

«Ο κανονισμός είναι κανονισμός και όταν αρχίζεις να παραβιάζεις τον νόμο σου υπόσχομαι ότι θα πας φυλακή. Θα φροντίσω εγώ προσωπικά να πας στη φυλακή για τις παραβιάσεις», είπε ο πρόεδρος.

Η εφημερίδα Manila Standard έγραψε σε άρθρο της ότι η πανδημία «έφερε στην επιφάνεια την παταγώδη αποτυχία ορισμένων ηγετών να ηγηθούν, με καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα προκάλεσε αντιδράσεις όταν σταμάτησε για να βγάλει μια σέλφι την ώρα που έκανε τον πρωινό του περίπατο στο Γιοχάνεσμπουργκ ενώ η χώρα τηρούσε μια από τις αυστηρότερες καραντίνες στον κόσμο.

Σε βίντεο εμφανίζεται ο ίδιος να φοράει μάσκα και να αιφνιδιάζεται όταν δύο γυναίκες σπεύδουν προς το μέρος του. Αρχικά διστάζει και μετά λέει: «Ελάτε, προτού μας συλλάβουν».

While busy reading about #Trump’s psychotic rule this morning, I hear someone shouting outside my window..”Good morning Mr President, we love you!” @CyrilRamaphosa pic.twitter.com/UXAuPodAcC

— Nwabisa Makunga (@nwabisa_mak) May 17, 2020