Χαμός, κοκτέιλ και μηδενικές αποστάσεις: Εκατοντάδες άτομα σε πάρτι σε πισίνα στις ΗΠΑ

Ένα βίντεο όπου εμφανίζονται εκατοντάδες άνθρωποι με μαγιό, ο ένας δίπλα στον άλλο, να πίνουν κοκτέιλ κάτω από τον ήλιο, σε μια πισίνα στο Μιζούρι των ΗΠΑ, έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 εκατομμύρια κλικ από το Σάββατο, τροφοδοτώντας τους φόβους για μια βιαστική χαλάρωση από τα περιοριστικά μέτρα, την ώρα που η Covid-19 συνεχίζει να απειλεί.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο σε ένα bar-restaurant που διαθέτει πισίνα, στις όχθες της λίμνης Όζαρκς, στις κεντρικές ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει ανησυχία Covid στη λίμνη Όζαρκς», έγραφε σε μήνυμα στο Twitter ο Σκοτ Πάσμορε, ένας τηλεοπτικός δημοσιογράφος, καθώς κατέγραφε το πάρτι από την ταράτσα του μπαρ, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, με ποτήρια στο χέρι, μέσα στην πισίνα.

No covid concerns at the lake of the ozarks #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020