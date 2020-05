EY: Ακόμη μία χρονιά διάκρισης για την ΕΥ Ελλάδος στα ITR Awards

Η EY Ελλάδος ξεχώρισε για ακόμη μία χρονιά για τις υψηλού επιπέδου φορολογικές υπηρεσίες που παρέχει, καθώς διακρίθηκε ως ηγέτης των φορολογικών υπηρεσιών, αλλά και των φορολογικών υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών, στην Ελλάδα. Το διεθνούς φήμης, φορολογικό περιοδικό International Tax Review (ITR), της απένειμε, για έκτη χρονιά, το βραβείο “Greece Tax Firm of the Year”, και, για ενδέκατη χρονιά, το βραβείο “Greece Transfer Pricing Firm of the Year”. Η επίσημη ανακοίνωση των νικητών των βραβείων, τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο από το 2005, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020.

Σχολιάζοντας τη νέα διάκριση της EY, ο κος Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που ηγούμαι ενός πολυβραβευμένου τμήματος στη χώρα μας, με άριστους επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των επιχειρήσεων, σε μία εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή αστάθεια και ραγδαίες μεταβολές στο φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. Σε μία απαιτητική χρονιά, όπου η αγορά κλήθηκε – και καλείται – να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες εξελίξεις και προκλήσεις ιδιαίτερης φύσης, η ομάδα μας ήταν παρούσα και κατάφερε, για ακόμη μια φορά, να ξεχωρίσει και να διακριθεί για τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, με δύο πολύ σημαντικά, πανευρωπαϊκά βραβεία, εγνωσμένου κύρους. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει και επιβραβεύει την προσπάθεια των επαγγελματιών μας και μας δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη ενέργεια το έργο μας, θέτοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά».