ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια σύλληψής του

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ η είδηση ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού συνελήφθη από αστυνομικούς στη Μινεσότα.

Το FBI ερευνά τον θάνατο αφροαμερικανού άνδρα μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης.

«Καθώς υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες, έχει αποφασιστεί ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών θα είναι μέρος αυτής της έρευνας» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ο άντρας συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Η σύλληψή του καταγράφτηκε σε βίντεο όπου φαίνεται ο αστυνομικός να του περνά χειροπέδες και να τον ακινητοποιεί στο έδαφος με το γόνατό του στο λαιμό του συλληφθέντα.

Ο Τζορτζ Φλόιντ, ο συλληφθείς, λέει επανειλημμένα στον αστυνομικό ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει μέχρι που χάνει τις αισθήσεις του.

Τη Δευτέρα το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης δήλωσε ότι ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και πέθανε λίγο αργότερα.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

